النائب الأول لرئيس مجلس النواب: قرار عودة خدمة العلم استراتيجي وطني

18 أغسطس 2025
النائب الأول لرئيس مجلس النواب: قرار عودة خدمة العلم استراتيجي وطني

وطنا اليوم:قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة إن الأردن أمام لحظة مفصلية فالتحديات الإقليمية الضاغطة تتطلب إعادة بناء منظومة الهوية الوطنية على أسس عملية ومستدامة، يكون للشباب فيها الدور المحوري، مؤكدا ان عودة خدمة العلم ليست مجرد قرار بل جزء من استراتيجية أمن وطني شاملة تعيد ربط الأجيال الجديدة بدولتهم، وتحصّن المجتمع الأردني أمام الضغوط والتحديات المقبلة.
وقال ان خدمة العلم اضافة الى سياسات التعليم والإعلام، يمكن أن تشكل جزءًا من استراتيجية وطنية وجه بها جلالة الملك عبد الله الثاني ويشرف عليها أمير الشباب سمو ولي العهد الأمير الحسين برؤية ثاقبة ومستدامة، تهدف إلى ترسيخ الانتماء وتعزيز إدراك الشباب لمكانة الأردن ودوره في الإقليم.
وأضاف ان المنطقة تشهد تحولات متسارعة ذات انعكاسات مباشرة على الأردن والاقليم ككل وستقراره سواء من حيث الأمن الإقليمي أو التحولات الاجتماعية والسياسية الداخلية، مشيرا الى ان هذه التغيرات، تبرز الحاجة المتجددة إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الهوية الوطنية الأردنية وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة، ليس بوصفه شعارًا خطابيًا، وإنما باعتباره ركيزة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.
وأشار الخصاونة الى التحولات التي يشهدها الإقليم، ابتداءاًمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ليصل إلى التصريحات الإسرائيلية المتكررة التي تمس أمن الأردن ودوره، مرورًا بالاضطرابات في سوريا والعراق، مشدداً على ضرورة تحصين الجبهة الداخلية وهي أولوية قصوى، لافتاً الى ان التهديد لا ينحصر بالجانب العسكري فقط بل ينعكس على المجالات الاقتصادية والديموغرافية وشتى المجالات ، وهو ما يفرض على الدول تعزيز تماسكها الاجتماعي وضمان التزام الشباب بدورهم الوطني.


