بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

إجراءات لضبط خطوط النقل العام في جرش

18 أغسطس 2025
إجراءات لضبط خطوط النقل العام في جرش

وطنا اليوم:قال مدير مكتب قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، الاثنين، إنه تم التنسيق مع مدير قضاء برما بشأن تغيب حافلات النقل العام العاملة على خط برما – جرش عن خطوطها، موضحا أن هذا التنسيق جاء بعد متابعة ورصد لهذه الحافلات إثر تلقي شكاوى من أهالي قضاء برما.
وأضاف القضاة أن عدد الحافلات العاملة على خط برما – جرش يبلغ 4 حافلات متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع مشغلي الخطوط بضرورة الالتزام بتقديم خدمة النقل العام لأبناء القضاء، إلا أن بعض مالكي الخطوط لم يلتزموا بها.
وبين القضاة أنه تم مخاطبة محافظ جرش من قبل مدير قضاء برما لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مشغلي الخطوط، وإلزامهم بالتقيد بالتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا.
وأوضح القضاة أنه فيما يخص منطقة خشيبة، وتسهيلًا على سكانها، تم منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – فروان – ساكب للوصول إلى جرش، وكذلك منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – الهُونة – الفوارة للوصول إلى جرش.
وأشار القضاة إلى أن منح هذه التصاريح المؤقتة لمركبات النقل العام في منطقة خشيبة ساهم في توفير خدمة النقل العام عبر مسارين، الأول عبر منطقة ساكب وصولًا إلى جرش، والثاني عبر منطقة برما وصولًا إلى جرش.
كما أوضح القضاة أن اجتماعا عقد صباح الاثنين مع مشغلي خط المصطبة – صويلح بحضور مدير قضاء المصطبة، وتم التأكيد لهم على ضرورة الالتزام بخطوطهم وتقديم خدمة النقل العام لسكان القضاء


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025