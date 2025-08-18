إجراءات لضبط خطوط النقل العام في جرش

وطنا اليوم:قال مدير مكتب قطاع النقل البري في جرش، عمر القضاة، الاثنين، إنه تم التنسيق مع مدير قضاء برما بشأن تغيب حافلات النقل العام العاملة على خط برما – جرش عن خطوطها، موضحا أن هذا التنسيق جاء بعد متابعة ورصد لهذه الحافلات إثر تلقي شكاوى من أهالي قضاء برما.

وأضاف القضاة أن عدد الحافلات العاملة على خط برما – جرش يبلغ 4 حافلات متوسطة، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع مشغلي الخطوط بضرورة الالتزام بتقديم خدمة النقل العام لأبناء القضاء، إلا أن بعض مالكي الخطوط لم يلتزموا بها.

وبين القضاة أنه تم مخاطبة محافظ جرش من قبل مدير قضاء برما لاتخاذ الإجراءات الإدارية بحق مشغلي الخطوط، وإلزامهم بالتقيد بالتصاريح الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري، والعمل على إيجاد حلول جذرية تمنع تكرار أي تجاوزات مستقبلًا.

وأوضح القضاة أنه فيما يخص منطقة خشيبة، وتسهيلًا على سكانها، تم منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – فروان – ساكب للوصول إلى جرش، وكذلك منح تصاريح مؤقتة للمركبات العاملة على خط خشيبة – الهُونة – الفوارة للوصول إلى جرش.

وأشار القضاة إلى أن منح هذه التصاريح المؤقتة لمركبات النقل العام في منطقة خشيبة ساهم في توفير خدمة النقل العام عبر مسارين، الأول عبر منطقة ساكب وصولًا إلى جرش، والثاني عبر منطقة برما وصولًا إلى جرش.

كما أوضح القضاة أن اجتماعا عقد صباح الاثنين مع مشغلي خط المصطبة – صويلح بحضور مدير قضاء المصطبة، وتم التأكيد لهم على ضرورة الالتزام بخطوطهم وتقديم خدمة النقل العام لسكان القضاء