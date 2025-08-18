الأسواق الحرة الأردنية ترسم البسمة على وجوه أطفال ذوي الهمم في العقبة

وطنا اليوم:في أجواء مليئة بالفرح والمحبة، نظّمت الأسواق الحرة الأردنية فعالية خاصة للأطفال من ذوي الهمم في النافورة مول – العقبة، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي.

الفعالية جاءت لتؤكد على أن الأسواق الحرة الأردنية ليست مجرد وجهة للتسوق، بل هي مساحة للإنسانية والعطاء، حيث شارك الأطفال وأهاليهم في أنشطة متنوعة شملت الرسم على الوجوه، الألعاب الترفيهية، وتوزيع الهدايا التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم.

وأكدت إدارة الأسواق الحرة الأردنية أن هذه المبادرة تعكس التزام الشركة الدائم بدعم فئات المجتمع كافة، وبالأخص الأطفال من ذوي الهمم الذين يشكلون مصدر إلهام وأمل.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الشركة على مدار العام، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع، وإبراز دورها الإيجابي في رسم البسمة وصناعة الفرح