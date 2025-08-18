بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رأي وطنا اليوم

قانون الكهرباء الجديد.. أرباح مضمونة للشركات وأعباء مفتوحة على المواطن

18 أغسطس 2025
قانون الكهرباء الجديد.. أرباح مضمونة للشركات وأعباء مفتوحة على المواطن

وطنا اليوم-تحذيرات الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي حول قانون الكهرباء لعام 2025 لا تبدو مجرد موقف عابر، بل تعكس خطورة ما يحمله القانون من تبعات اقتصادية واجتماعية مباشرة على المواطنين. فالقانون الذي دخل حيز التنفيذ لم يأتِ بإصلاحات حقيقية بقدر ما جاء منحازًا لشركات توزيع الكهرباء، إذ يمنحها امتيازات احتكارية وأرباحًا مضمونة، ويضع المواطن في مواجهة مباشرة مع فواتير أعلى دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو معالجة الفاقد الكهربائي.

ورغم ما يروج له المسؤولون من أن القانون لا يتضمن رفعًا للأسعار، إلا أن نصوصه تكشف بوضوح أنه يفتح الباب لرفع الفواتير تدريجيًا عبر إزالة الدعم البيني وتثبيت عائد مضمون للشركات، ما يجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات. والأخطر أن النصوص التي تحدثت عن “التخزين لتخفيض الفاتورة” جاءت محاطة بالقيود والتراخيص المعقدة والعقوبات، الأمر الذي يجعل الفكرة وهمية وغير قابلة للتطبيق عمليًا، لتتحول من حل بديل إلى عبء إضافي.

ومن أبرز النقاط المثيرة للجدل في القانون إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو أمر غير مسبوق يتيح لشركات خاصة التدخل في شؤون الملكية العقارية، ما قد يفتح الباب للتعطيل والأخطاء ويضع المواطن تحت رحمة قرارات الشركات. هذه الصيغة تضعف الثقة وتكرّس تغوّل الشركات على حساب حقوق الأفراد.

إن ما يجري لا يخدم الاقتصاد الوطني ولا يعزز العدالة الاجتماعية، بل يقيّد مبادرات المواطنين في توليد وتخزين الطاقة ويغلق باب المنافسة، بما يتناقض مع أهداف التحديث الاقتصادي التي يفترض أن تسعى إلى تعزيز التنافسية وجذب الاستثمار. لذلك، فإن ما طرحه الشوبكي يستوجب إعادة نظر جذرية في القانون وربطه بالأداء لا بالامتياز، ووضع تشريعات عادلة تفتح المجال للمنافسة الشفافة وتحمي المواطن والاقتصاد معًا. استمرار تطبيق القانون بصورته الحالية يشكل خطرًا على ثقة المواطن بالدولة وعلى استقرار الاقتصاد، وهو ما يجعل الدعوة لمراجعته ضرورة وطنية عاجلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:53

الملكة رانيا العبدالله تزور السلط وتتجول في ساحة العين

20:44

السياحة: إطلاق برنامج التدريب والتوظيف في قطاع السياحة والإعلان عن بدء التسجيل بالبرنامج

20:37

ترامب في استقباله .. زيلينسكي بالبيت الأبيض بدون بزته العسكرية

20:22

فرسان التغيير تكلف السيد أيمن قفّاف بمنصب المنسق العام لقمة الابتكار والتكنولوجيا للشباب العربي

20:21

وزير الداخلية : برنامج خدمة العلم بدأ التحضير له منذ تشكيل الحكومة

20:15

الخزوز: الأردن يمر بضيق اقتصادي يمكن تجاوزه .. والحل في الإدارة الحكيمة واستغلال القطاعات الواعدة

20:14

توضيح من وزارة التربية بشأن توزيع الكتب المدرسية

20:09

وزير الخارجية: قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة العدوان الإسرائيلي

20:07

تفاصيل برنامج خدمة العلم الجديد.. لا استثناءات لمن سيتم اختياره وعقوبات على من يتخلف عن أداء الخدمة

20:05

مكرم فاخوري يقدم استقالته الأردن الدولية للتأمين

20:05

جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان تعترض على المادة (21/د) من قانون الكهرباء الجديد

20:03

قرار بشأن كل من يرفع علم غير علم الجمهورية العربية السورية

وفيات
وفيات الاثنين 18-8-2025وفيات الأحد 17-8-2025وفيات الجمعة 15-8-2025الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025