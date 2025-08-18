السفير الأمريكي بإسرائيل يهاجم مقررة أممية بعد تصريحاتها عن حماس

وطنا اليوم:هاجم السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، بعد تصريحات لها عن حركة “حماس”.

وفي التفاصيل، نشرت صفحة “UN Watch” عبر حسابها على منصة “إكس”، مقطع فيديو لفرانشيسكا ألبانيزي، وهي تقول: “الناس يواصلون القول: ‘لكن حماس، حماس، حماس’… لا أعتقد أن لدى الناس أي فكرة عما هي حماس. حماس قوة سياسية فازت في انتخابات 2005، شئنا أم أبينا. حماس بنت مدارس ومرافق عامة ومستشفيات. كانت ببساطة السلطة، السلطة الفعلية.”

وأضافت: “لذلك من المهم أن تفهموا، أنه عندما تفكرون في حماس، لا يجب بالضرورة أن تفكروا في جزارين، أو مدججين بالسلاح، أو مقاتلين، الأمر ليس كذلك”.

وردا على ذلك، علق السفير الأمريكي مايك هاكابي قائلا: “أكثر التعليقات إساءةً سمعناه خلال جيل كامل.. ‘حماس بنَت مدارس’ هذا أشبه بغباء القول: هانيبال ليكتور أبدع في إعداد أطباق المطبخ”، في إشارة إلى شخصية خيالية شهيرة في الأدب والسينما، عن طبيب نفسي عبقري وجرّاح بارع، وهو في نفس الوقت قاتل متسلسل وآكل للحوم البشر.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن في يوليو الماضي عن فرض عقوبات على فرانشيسكا ألبانيزي.

وفُرضت العقوبات على المقررة الأممية على خلفية مساعيها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.