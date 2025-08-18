المجلس المركزي لحزب تقدّم يدعو الهيئة العامة لمؤتمر غير عادي تمهيداً للاندماج مع حزب إرادة

وطنا اليوم/ كتب د. عطا أبو الحاج عقد المجلس المركزي لحزب “تقدّم” برئاسة الدكتور فوزي الحموري اجتماعاً يوم السبت “أمس الأول” للتنسيب بدعوة الهيئة العامة إلى مؤتمر غير عادي، استكمالاً لقرار المكتب السياسي بالسير في الإجراءات القانونية لإندماج الحزب مع حزب “إرادة”، وذلك بعد مراجعة مسودة النظام الأساسي المقترح للحزب الجديد وذلك مسودة اتفاقية الاندماج التي عُرضت على أعضاء المجلس، حيث دار نقاش موسع بين اعضاء المجلس حول بنود النظام الأساسي الجديد والية الاندماج ..

وقد حضر الاجتماع أمين عام الحزب المهندس أحمد يوسف الطراونة.

وفي نهاية الاجتماع أعلن رئيس المجلس المركزي أن المؤتمر العام غير العادي سيُعقد يوم السبت الموافق 6 أيلول، الساعة الرابعة عصراً، في مركز الحسين الثقافي بأمانة عمان، وفي حال لم يكتمل النصاب سيكون الاجتماع القادم بتاريخ 20 أيلول وذلك حسب ما نص عليه النظام الأساسي للحزب .

وتأتي هذه الخطوة انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في التحديث السياسي ، وتعزيز التجربة الحزبية عبر اندماجات مسؤولة تسهم في تكوين أحزاب برامجية أكثر تأثيراً في المشهد السياسي.

وقال رئيس المجلس المركزي الدكتور فوزي الحموري إن هذا القرار يعكس جدية الحزب في تطوير العمل الحزبي وتفعيله عبر إطار مؤسسي يواكب المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الاندماج مع حزب “إرادة” سيسهم في توحيد الجهود وتقديم نموذج عمل حزبي قائم على البرامجية ويخدم المصلحة الوطنية.

وأشار الدكتور معتز جريسات مفوض لجنة الاندماج بين الحزبين، إلى أن هذه الخطوة تمثل مرحلة تاريخية في العمل الحزبي، مؤكداً أن اللجنة عملت على ضمان توافق الرؤى والبرامج بين الحزبين بما يحقق الاستقرار المؤسسي ويعزز القدرة على العمل البرامجي، مضيفا أن الاندماج سيتيح مساحة أكبر للشباب والأفكار الجديدة للإسهام بفاعلية في تطوير المشهد السياسي الأردني.