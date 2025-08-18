بنك القاهرة عمان
18 أغسطس 2025
أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الخميس

وطنا اليوم:تكون درجات الحرارة الاثنين، أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 – 19 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 – 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 – 15، وفي مرتفعات الشراة 28 – 16، وفي مناطق البادية 37 – 21، وفي مناطق السهول 31 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 40 – 25 درجة مئوية.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الخميس، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


