حجازين : الربط الجوي مع الخليج ومصر ينشط الحركة السياحية

وطنا اليوم:أكّد وزير السياحة والآثار عماد حجازين أن تعزيز الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية، وعلى رأسها دول الخليج العربي ومصر، يشكل أولوية استراتيجية ضمن خطة الوزارة لتنشيط الحركة السياحية، في ظل التراجع الملحوظ الذي يشهده القطاع وضرورة التعامل معه بحلول متكاملة بالتعاون مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد في مدينة العقبة، وضم رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا فارس البريزات، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، والرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران سامر المجالي.

وناقش الحضور آليات تعزيز الربط الجوي المباشر وتوسيع شبكة الخطوط الجوية بين الأردن والأسواق الإقليمية، خاصة من مصر ودول الخليج، بهدف استقطاب مزيد من السياح وربطهم مباشرة بالمثلث الذهبي (البترا، وادي رم، العقبة).

وأضاف حجازين أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركة الملكية الأردنية والجهات ذات العلاقة إلى تيسير وصول السياح من الدول المجاورة، بما في ذلك المقيمون فيها، إلى الوجهات السياحية الأردنية، لافتا إلى أن تنشيط السياحة في المثلث الذهبي سيدعم الاقتصاد الوطني ويرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

بدوره، أكد فارس البريزات أن الربط الجوي الفعّال من شأنه أن يعزز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية، ويدعم خطط ربط المثلث الذهبي ببعضه البعض، من خلال فتح خطوط مباشرة جديدة وتنويع الأسواق السياحية، مما ينعكس إيجاباً على المجتمعات المحلية ويرفع من معدل بقاء السياح داخل المملكة.

من جهته، شدد رئيس سلطة العقبة شادي المجالي، على أهمية ترسيخ مكانة العقبة كبوابة سياحية رئيسية للمملكة، من خلال ربطها مباشرة بالأسواق الإقليمية، وخاصة دول الخليج ومصر، ما يعزز من فرص جذب مزيد من الزوار ودعم موقع العقبة كمركز اقتصادي وسياحي متكامل.

وأشار مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات إلى أن الهيئة ستطلق حملات ترويجية رقمية موجهة للأسواق المستهدفة، تتضمن محتوى مبتكر وبرامج تسويق مشتركة بالتعاون مع الملكية الأردنية، بهدف جذب شرائح جديدة من الزوار وتحفيزهم لاختيار الأردن كوجهة مفضلة.

وأكد الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي التزام الشركة بدعم القطاع السياحي، من خلال تحديث أسطول الطائرات وتوفير رحلات مباشرة بأسعار تنافسية، مشيراً إلى نجاح بعض الخطوط الجديدة المخصصة للسياحة العلاجية، والتوجه لفتح خطوط جديدة مع الهند لدعم صناعة الأفلام واستقطاب الإنتاج السينمائي إلى الأردن.

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من جميع الجهات المشاركة، لتطوير برامج تنفيذية وتسويقية تستهدف مقيمي الأسواق الإقليمية، خاصة في مصر وأبوظبي، والعمل على تأمين رحلات مباشرة بأسعار مناسبة وتحسين جودة الخدمات في الوجهات السياحية.

وشهد اللقاء توافقا على ضرورة تنسيق الجهود بين الملكية الأردنية وهيئة تنشيط السياحة والجهات الرسمية، لإطلاق حملات تسويقية مشتركة، تعزز حضور الأردن في الأسواق الإقليمية والدولية، وتساهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.