ضبط 2 طن لبن غير صالح كان في طريقه للتوزيع بإربد

25 ثانية ago
وطنا اليوم:ضبطت مؤسسة الغذاء والدواء فرع إربد بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ما يقارب 660 دلو لبن سعة 3 كيلو مصنوعة بحليب البودرة غير صالحة للاستهلاك البشري، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر إن الكمية كانت بطريقها للتوزيع على المحال التجارية تمهيدا لبيعها للمواطن، مؤكدًا أن المادة مختلفة ولا يجوز تصنيع اللبن من حليب البودرة.
وأكد أنه تم ضبط الكمية التي تبلغ 2 طن بعد متابعتها من قبل الجهات المعنية في أحد شوارع إربد وسيصار إلى إتلاف الكمية وإحالة صاحبها للمدعي العام.


