بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

‏اللواما تكتب : رفض وإدانة لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”

14 ثانية ago
‏اللواما تكتب : رفض وإدانة لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى”

بقلم  استاذة العلوم السياسية 

دلال اللواما

وطنا اليوم – نحن الشعب الاردني نرفض بأشد العبارات، وندين بكل قوة، التصريحات الاستفزازية التي أطلقها رئيس وزراء حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو، والتي أعاد فيها ترديد أوهامه المزعومة حول ما يسمى “إسرائيل الكبرى” التي تضم فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر. هذه المزاعم ليست إلا خرافات سياسية وهذيان استعماري، تكشف بوضوح العقلية العدوانية والمريضه التي نشأ عليها هذا الكيان الزائل، وأطماعه التوسعية المبنية على اغتصاب الأرض، وتزوير التاريخ، وإنكار الحق العربي الأصيل.
‏‏إن هذه التصريحات ليست سوى انعكاس لمأزق سياسي وأخلاقي عميق يعيشه الاحتلال، وتعبير عن عزلته الدولية المتفاقمة نتيجة جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، واعتداءاته المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
‏الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، أكبر من كل مؤامرات المحتلين وأكاذيبهم ودسائسهم. وسيبقى قلعة حصينة وحصناً منيعاً في وجه كل المخططات التي تستهدف أمنه القومي ووحدته الوطنية. وقد أثبت الأردنيون عبر التاريخ أنهم جميعاً في خندق الوطن الواحد، خلف جيشهم العربي المصطفوي وأجهزتهم الأمنية، صفاً واحداً يذودون عن السيادة والكرامة، وأن أي محاولة للمساس بالأردن ستتحطم على صخرة الإرادة الوطنية الصلبة.
‏وفي مواجهة هذه التصريحات الخطيرة، لا بد للحكومة الأردنية من اتخاذ موقف حازم وفوري، لوضع خطة تحرك عربية ودوليه موحدة، لإدانة هذا التصعيد، والتحذير من عواقبه الوخيمة على استقرار المنطقة.
‏إن الأردن، بفضل تماسك جبهته الداخلية، ووفاء شعبه، وصلابة جيشه وأجهزته الأمنية، سيبقى شوكة في حلق المحتلين، وجبلاً راسخاً أمام مشاريعهم التوسعية. وسيظل ثابتاً على مواقفه المشرّفة في الدفاع عن فلسطين والقدس الشريف، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى ينال حريته واستقلاله. وأي استهداف للأردن أو سيادته أو أمنه مصيره الفشل والخيبه. حمى الله الاردن والاردنين والقيادة الرشيده.



تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:06

بدء تصوير الموسم الجديد من ذا فويس: أحلى صوت في الأردن

20:04

الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة الله

20:03

السماح للطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادات ثانوية عامة أجنبية التقدم للقبول الموحد

19:32

وفاة وإصابتان بضربة شمس في الأغوار الوسطى

19:26

أبو طير يحذر الأردن من تطور بالغ الحساسية

19:18

عشيرة أبو الحاج في المدر والحضر والوبر تستنكر تصريحات نتنياهو المتطرفة

19:15

مواجهة استراتيجية.. للاحلام التلموديه … لا فزعات عرمرمية!

19:10

سلطة وادي الأردن: مخزون السدود وصل للخطوط الحمراء

19:04

بلغت 47.4 مئوية.. العقبة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في الأردن

19:01

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

16:59

عوني الرجوب : لن نسمح لنتنياهو بتجاوز حدود الأدب مع الأردن… وسنزحف إذا لزم الأمر

16:36

د. ماهر الحوراني يزور الملحقية الثقافية السعودية في الأردن

وفيات
الحاج عفيف عوده الله الرواشده ابو خلف في ذمة اللهوفيات الخميس 14-8-2025الصحفي جهاد أبو بيدر في ذمة اللهوفيات الأربعاء 13-8-2025وفيات الثلاثاء 12-8-2025