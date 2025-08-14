الذكاء الاصطناعي والترويج للسياحة

د. مارسيل جوينات

لم يعد الذكاء الاصطناعي بعيدا عن أهدافنا اليومية الحياتية، ومنها أهداف الأعمال والخدمات التي نقوم بها، ونريد تحقيقها.

والأردن اليوم يمر بتحديات لجذب السياحة الخارجية، وذلك بسبب القضايا والأحداث الإقليمية، وايضاً اصبح للسياح وجهات سياحية وخيارات متعددة، وبالطبع التنافس في الترويج للسياحة في المنطقة.

ولكن الأردن لديه مميزات تجعله أكثر جاذبية من غيره، ومنها المدينة الوردية احدى عجائب الدنيا السبع، والبحرالميت أخفق بقعه على الارض، والسياحة بأنواعها العلاجية والمغامرات والثقافية والدينية والاثرية. والموقع الجغرافي الذي يتميز به.

نستطيع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بالطلب، ودراسة الاسعار التي تجذب السياح، بتحليل البيانات والمعلومات من المواسم السابقة والانشطة بهدف عرض الاسعار المناسبة الجاذبة، وتقديم العروض لكافة الفئات من السياحة.

ولما لم نستثمر بشكل كافي وجاد تقنيات واساليب الذكاء الاصطناعي للترويج للسياحة الخارجية على الاخص. بالتسويق الموجه والشخصي بتحليل المسافرين وما اهتماماتهم، وتقديم عروض وحملات تسويقية تناسب كل فئات، وبالاخص بشكل فردي عبرالإعلانات الموجهة، وفتح أسواق جديدة وبناء شراكات، وبتقديم محتوى سياحي مرتبط بمواسم ومناسبات وفصول السنة.

وايضاً استخدام الروبوتات للدردشة الذكية( Chatbots ) للرد على الأستفسارات، وأقتراح مسارات وجولأت سياحية بأوقات مرنه للسياح وميزانية متاحة لكافة الفئات، ودمج الخرائط التفاعلية، وتقديم الاقتراحات للأنشطة والمطاعم والفتادق، وتزويدهم بحالة الطقس في التواريخ التي يتم اختيارها، وان تكون جميع هذه الخدمات بعدة لغات، ومجانية وسريعة.

وبألامكان الترويج الذكي عبر انشاء مقاطع فيديو يتم توليدها بالذكاء الاصطناعي والصور لعرض المعالم السياحية. واضافة خدمة ترويجية وهي المحاكاة بجولات افتراضية 360 درجة، تعطي للسياح امكانية تجربة الموقع السياحي قبل زيارته، بهدف التحفيز والجذب لزيارة الموقع السياحي على الواقع.

وكما يمكننا أن نحلل الأنطباعات والتعليقات والتقييمات من قبل الزوار، والتي يتم نشرها على محرك البحث جوجل، وحتى يمكننا تصميم تطبيق بسيط يتم أرساله للسياح لتعبئتيه قبل إنتهاء جوالتهم السياحية، لتعزيز نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف ولتحسين احتياجات السياح في المواسم القادمة.

وفي الختام وان كان هنالك بعض الخدمات التي تم ذكرها يُعمل بها، ما زال على اصحاب القرار والاختصاص العمل على الترويج السياحي بإفكار إبداعية خلأقه. تحفزالسياح حتى في ظل الأزمات السياسية والأقتصادية التي نعاني منها لزيارة الأردن أرض القداسة والسلام.