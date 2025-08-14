الشعراء تكتب : رسالة ولاء وتأييد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه العشائر الأردنية كافة والفعاليات الشعبية للملك

بقلم الدكتورة أمل مد الله الشعراء

نحن معك سيدي وحمى الله الأردن وفلسطين وغزة هاشم

نستنكر وبشدة تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن ما يسميه “رؤية إسرائيل الكبرى”،

ندين بأشد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، “بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة توطئة لإقامة ما سماه إسرائيل الكبرى والتي تعتبر بمثابة استباحة لسيادة دول عربية ومحاولة لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتمثل تصريحات نتنياهو بشأن ما يسميه “رؤية إسرائيل الكبرى”، بأنها اعتداء على سيادة الدول وتهديداً خطيراً للأمن القومي العربي الجماعي وتحدياً سافراً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، كما “تعكس نوايا توسعية وعدوانية لا يمكن القبول بها أو التسامح معها، وتكشف العقلية المتطرفة الغارقة في أوهام استعمارية

ونشيد بمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك في رفض سياسة التهجير التي تمارسها إسرائيل خلال عدوانها على غزة، و الى دعم دولي لجهود جلالة الملك في منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة.

ونؤكد على دعمنا لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، في التصدي للعدوان والمخططات الإسرائيلية،

وإن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ليست بعيدةً عن سلوك الاحتلال الإسرائيلي الذي اعتاد على صب حقده على المدنيين العزل من النساء والأطفال.

ونؤكد اننا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين والأجهزة الأمنية في حفظ أمن واستقرار الأردن ودعمنا المطلق للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والتصدي لكل محاولات المساس بأمن الوطن واستقراره، ووقوفنا التام خلف قيادة جلالة الملك وولي عهده الأمين ومع جيشنا وأجهرتنا الأمنية للدفاع عن القضية الفلسطينية، والتمسك بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس.

ونؤكد رفضنا التام لكل الممارسات التي من شأنها الإساءة إلى لمواقفنا النبيلة، ونعبر عن تأييدنا المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وما يقوم به جلالته من جهد كبير لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونرفع رسالة ولاء وتأييد إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديراً لمواقف جلالته المشرفة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

ونقول، إن المواقف الأردنية بقيادة جلالة الملك مشرفة وتدعوا إلى الفخر والاعتزاز، وهي نابعة من مواقف أردنية ثابتة وراسخة اتجاه القضية الفلسطينية لن تتغير ولن تتبدل.

وتقف جميع العشائر الأردنية خلف جلالة الملك في وجه كل مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني، مستذكرين لاءات جلالة الملك الثلاث “لا توطين ولا وطن بديل ولا تنازل عن القدس”.

وإنه وبالرغم من التحديات والضغوطات التي تواجه الأردن، إلا أن مواقفه بقيادة جلالة الملك ثابتة لا تتغير.

وندعو إلى الوقوف بحزم في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن ونسيجنا الاجتماعي، مؤكدين أهمية تغليب صوت الحكمة والعقل خلال المسيرات والوقفات التضامنية مع الأشقاء قي غزة ورفض كل الممارسات الدخيلة وغير المسؤولة.

وندعو إلى التحلي بالعقلانية من تصريحات نتنياهو من خلال عدم إثارة الفوضى على الفيس بوك والكتابة بعقلانية تنبغ من مصلحة الأردن حتى لا نسمح للنفوس المريضة استغلال ذلك؛ لتحقيق اهدافهم الدنية، وتغليب مصلحة الوطن في هذه الظروف

نؤكد ونحيي صمود الأشقاء في قطاع غزة وكافة الأراضي المحتلة وتمسكهم بأرضهم في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي يهدف الى تفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين.

نفتخر ونقف بكل قوة وعزم وولاء خلف القيادة الهاشمية لدعمها الجبار وجهودها المباركة لوقف العدوان والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمحاصرين في غزة.

كذلك نرفض المزاودة على مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني والهاشميين تجاه القضية الفلسطينية.

إن الأردنيين يقفون اليوم خلف جلالة الملك ومواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وعدالتها، مشيراً إلى خطابات جلالة الملك المستمرة في مجلس الأمن والمحافل الدولية والتي يؤكد فيها أن فلسطين ستبقى بوصلتنا وتاجها القدس الشريف ولن نحيد عن الدفاع مصالحنا و مصالحها وقضيتها العادلة حتى يستعيد الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه كاملة.