7 شهداء بينهم أربعة صحفيين في قصف للاحتلال أمام مستشفى الشفاء

وطنا اليوم:استشهد سبعة مواطنين بينهم أربعة صحفيين، مساء امس الأحد، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن الاحتلال استهدف بشكل مباشر خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد سبعة مواطنين بينهم الزملاء الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلي قناة الجزيرة الفضائية، والمصورين الصحفيين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وسائق الطاقم، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 61,430 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 153,213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

فيما ارتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، إلى 237 شهيدا.

من جهته، دان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بأشد العبارات “الجريمة الوحشية البشعة والمروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال باغتيال الصحفيين”، مشددا على أن عملية الاغتيال تمت مع سبق الإصرار والترصد، بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر للخيمة التي يتواجدون بها.

وأكد أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ريمة حرب مكتملة الأركان، تهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الأجسام الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات