المجالي ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

37 ثانية ago
وطنا اليوم-قرّرت إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعيين مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية شامان عبد المجيد المجالي ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 10/8/2025.

وأكدت المؤسسة حرصها على استمرار الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة لما فيه مصلحة المؤسسة وجمهورها، وكذلك استمرار نهجها بالانفتاح على مختلف وسائل الإعلام واطلاعها على الأنشطة والانجازات والخدمات التي تقدمها المؤسسة بصفتها شريك أساسي وداعم لجهودها في تحقيق رسالتها وتأدية دورها في توفير وتعزيز الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، مؤكدةً على جاهزيتها الدائمة في متابعة قضايا الضمان الاجتماعي عبر وسائل الإعلام كافة.

يُشار إلى أن الناطق الإعلامي شامان المجالي سبق وأن عمل ناطقاً إعلامياً باسم المؤسسة.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

المركز الإعلامي


