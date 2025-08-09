وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور يستقبل نظيره العراقي ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الصحية بين البلدين

وطنا اليوم-عمّان، 9 آب 2025

استقبل وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم السبت، نظيره العراقي الدكتور صالح الحسناوي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، في مستهل زيارة رسمية إلى المملكة للمشاركة في اجتماع المكتب التنفيذي الثاني للمجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025، المقرر عقده يوم الاثنين المقبل في العاصمة عمّان.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الأردن والعراق، لا سيما في المجال الصحي، في ضوء ما يربط البلدين من علاقات أخوية راسخة ومصالح مشتركة. وأكد الجانبان حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بمستوى التنسيق والتكامل في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع الصحي، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وشدد الوزير البدور على أن العلاقات الأردنية العراقية تشهد زخماً متنامياً، خاصة في المجالات الصحية، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات الطبية، بما يسهم في تطوير النظم الصحية وتعزيز قدرات الكوادر الطبية في كلا البلدين. كما أكد أهمية البناء على ما تحقق من منجزات، واستثمار اللقاءات الثنائية لتعميق مسارات التعاون في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها تقرير متابعة قرارات الاجتماع الأول للهيئة العليا للمجلس، ونتائج الاجتماع التنفيذي الأول لعام 2025، بالإضافة إلى مخرجات الاجتماع الأكاديمي للمكتب التنفيذي الذي سيُعقد يوم غد الأحد.

ويُعد المجلس العربي للاختصاصات الصحية هيئة عربية رائدة في تطوير التعليم الطبي المهني في الدول العربية، حيث يعمل على توحيد المعايير التدريبية واعتماد البرامج التخصصية في مختلف فروع الطب. ويضطلع المجلس بدور محوري في تأهيل الكفاءات الطبية العربية، من خلال تنظيم امتحانات البورد العربي والإشراف على برامج التدريب، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويساهم في دعم التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.

وكان أيضاً في استقبال الوزير العراقي لدى وصوله إلى مطار الملكة علياء الدولي، سفير جمهورية العراق لدى المملكة عمر البرزنجي، والأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عمر الرواس.