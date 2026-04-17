ساعة واحدة ago
وفاة شخص وإصابة آخر بحالة حرجة إثر مشاجرة في الطفيلة

وطنا اليوم:شهدت محافظة الطفيلة حادثة مؤسفة، إثر مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص، وأسفرت عن وفاة أحدهم وإصابة آخر وُصفت حالته بالحرجة.
وبحسب المعلومات، جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور وقوع الحادثة.
وقال مصدر أمني إن فرق البحث الجنائي التابعة لـ مديرية الأمن العام تمكنت من تحديد هوية المشتبه به خلال وقت قياسي، وإلقاء القبض عليه بعد جمع الأدلة والمعلومات اللازمة.
وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشيدًا بسرعة استجابة وكفاءة الكوادر الأمنية في التعامل مع القضية


24 ساعة
16:54

إسرائيل تعلن انتهاء حالة الطوارىء

16:48

ترمب: مضيق هرمز مفتوح بالكامل لكن الحصار على إيران سيستمر

16:09

توقيف السيدة التي أساءت ليوم العلم في مركز إصلاح وتأهيل النساء

16:00

إيران تعلن فتح مضيق هرمز بالكامل في الأيام المتبقية من الهدنة

15:51

الزغرودة تصدح وتتحول لترند عالمي بسبب سخرية مغنية أميركية

15:22

ظهور منتجات تحمل ملصقات عبرية في العقبة

15:10

75 ألف مصل يؤدّون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

14:58

استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يتوقعون عودة الحرب على إيران

14:16

الصفدي يعقد سلسلة لقاءات دبلوماسية على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي

14:11

سلطة منطقة العقبة تستبدل اسماء مناطق المدينة

13:54

هاني الدباس يهنئ حسين هلالات بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة

13:49

الشرع: اعتراف أي دولة بأحقية إسرائيل بالجولان السوري المحتل باطل

وفيات
وفيات الجمعة 17 – 4 – 2026وفيات الخميس 16-4-2026وفاة البرفسور ادوارد بروزاتيوفيات الاربعاء 15-4-2026وفيات الثلاثاء 14-4-2026