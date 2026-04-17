وفاة شخص وإصابة آخر بحالة حرجة إثر مشاجرة في الطفيلة

وطنا اليوم:شهدت محافظة الطفيلة حادثة مؤسفة، إثر مشاجرة اندلعت بين عدد من الأشخاص، وأسفرت عن وفاة أحدهم وإصابة آخر وُصفت حالته بالحرجة.

وبحسب المعلومات، جرى إسعاف المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فور وقوع الحادثة.

وقال مصدر أمني إن فرق البحث الجنائي التابعة لـ مديرية الأمن العام تمكنت من تحديد هوية المشتبه به خلال وقت قياسي، وإلقاء القبض عليه بعد جمع الأدلة والمعلومات اللازمة.

وأكد المصدر أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، مشيدًا بسرعة استجابة وكفاءة الكوادر الأمنية في التعامل مع القضية