مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الرشيدات والبطران ودورا

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء ، واجب العزاء إلى عشائر الرشيدات والبطران ودورا.

ففي منطقة الطرة بلواء الرمثا في محافظة إربد، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العقيد الركن حسام محمد الرشيدات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الرشيدات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة كفر سوم بلواء بني كنانة في محافظة إربد*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم فتحي فياض البطران ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة البطران، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة دير غبار بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة مكرم أسعد حبخ، أرملة المرحوم عبدالحميد دورا ووالدة العميد رعد دورا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرة دورا، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء محافظ إربد رضوان العتوم والعميد الركن رعد العمايرة،مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك.