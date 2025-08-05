مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي الجديعات والحواتمة ونارموق

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء ، واجب العزاء إلى عشائر الجديعات والحواتمة ونارموق.

ففي منطقة مليح بمحافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم علي عبدالله الجديعات، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشائر الجديعات، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة شقيق بلواء ذيبان في محافظة مأدبا، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم الشاب حسين محمد الحواتمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الحواتمة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم شفيق مجيد نارموق ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل نارموق، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.