مدفيديف يرد بسخرية على تحذير ترامب له شخصيا ويذكّره بـ اليد الميتة النووية الروسية

وطنا اليوم:ردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له “بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا”، مذكّرا إياه بـ”اليد الميتة” النووية الروسية.

ورد مدفيديف الرئيس الروسي السابق على منشور ترامب على منصة “تروث سوشيال”، مؤكدا أن تعليقه الغاضب يؤكد أن روسيا على حق وأنها تسير على الطريق الصحيح.

وكتب مدفيديف على “تلغرام”: “بصدد التهديدات التي وجهها ترامب إلي عبر منصته “تروث” التي منعها هو من العمل في بلادنا… إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة “الجبار”، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها”

وأضاف: “أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن ‘الموتى الأحياء’، وكيف يمكن لـ’اليد الميتة’ غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!”.

وكان ترامب قد كتب عبر منصته “تروث سوشال”: “أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!”.

جدير بالذكر أن منظومة “اليد الميتة” تعتبر الرد الروسي الحاسم على التهديدات الاستراتيجية الخارجية والتي تضمن إطلاق الصواريخ النووية حتى لو دمر العدو القيادة العليا للبلاد والاتصالات والقيادة العسكرية بأكملها في روسيا، وذلك بإطلاق جميع الصواريخ والقنابل النووية على العدو لإبادته التامة.

وكان مدفيديف وجه في الآونة الأخيرة انتقادات حادة للسياسة التي ينتهجها ترامب تجاه روسيا فيما يخص أوكرانيا والعقوبات وغيرها من الملفات.

وعلق مدفيديف على قرار ترامب تقليص المهلة التي منحها لروسيا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا من 50 يوما إلى 10 أيام بالقول إن هذا القرار “خطوة نحو الحرب”، مذكرا ترامب بأن روسيا ليست إسرائيل أو إيران، وبإن لغة الإنذارات لا تنفع معها.

كما انتقد مدفيديف في السياق نفسه عزم ترامب فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين واصفا تصريحات الرئيس الأميركي بالاستعراضية وبأن روسيا لا تعيرها اهتماما