كابيتال بنك… نمو استثنائي يعكس صلابة الاستراتيجية ومتانة الأداء المالي

وطنا اليوم/ خاص/تؤكد النتائج المالية النصف سنوية لمجموعة كابيتال بنك للعام 2025 أن البنك يسير بخطى واثقة نحو ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة، بفضل نموذج أعماله المرن واستراتيجياته التوسعية المدروسة، حيث سجلت المجموعة أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخها، بلغت 94.2 مليون دينار أردني، بنمو نسبته 34% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.

وتُظهر المؤشرات المالية الرئيسية للنصف الأول من 2025 أداءً متوازنًا ونموًا مستدامًا، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 2% ليصل إلى 8.37 مليار دينار، كما نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة 5%، وودائع العملاء بنسبة 1%، في وقت سجل فيه صافي إيرادات الفوائد ارتفاعًا بنسبة 17% ليصل إلى 122 مليون دينار. أما العائد على إجمالي الموجودات فقد بلغ 2.3%، ما يعكس كفاءة توظيف الموارد والحوكمة الرشيدة التي تتبناها المجموعة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور باسم السالم أن هذه النتائج ليست صدفة، بل ثمرة لنهج مؤسسي محكم يركز على الاستدامة وتعظيم القيمة لمساهمي البنك. فالتوسع المدروس في الإقراض، والحرص على استقرار قاعدة الودائع، والسيطرة على التكاليف التشغيلية، كلها مكونات لرؤية استراتيجية توازن بين النمو والمخاطر. كما أن تعزيز قاعدة رأس المال والمحافظة على مركز مالي متين يدعم الخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة محليًا وإقليميًا.

وأشار الرئيس التنفيذي تامر غزالة إلى نجاح المجموعة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وهو ما عزز من مرونة البنك في مواجهة التحديات. ويبدو جليًا أن التحول الرقمي الذي استثمر فيه البنك خلال السنوات الماضية بدأ يؤتي ثماره، سواء من حيث نمو الخدمات عبر القنوات الإلكترونية أو من حيث توسع قاعدة العملاء.

إن النجاح الذي حققه البنك لم يكن حكرًا على السوق الأردني، إذ برز أداء المصرف الأهلي العراقي، التابع للمجموعة، كقصة نجاح مصرفية في بيئة اقتصادية معقدة. فقد حقق المصرف نموًا في صافي التسهيلات بنسبة 21%، وارتفعت قاعدة عملائه إلى قرابة 450 ألف عميل، مع توسع شبكة الفروع إلى 38 فرعًا. وهذا يعكس تكامل استراتيجية المجموعة الإقليمية وقدرتها على التوسع المدروس في أسواق واعدة.

وتوجت هذه النتائج المميزة بسلسلة من الجوائز المرموقة من مؤسسات دولية مثل International Business Magazine وGlobal Financial Market Review، والتي اختارت كابيتال بنك كأفضل بنك في الأردن، وأفضل تطبيق مصرفي، وأفضل خدمات لإدارة الثروات، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في كفاءة البنك وريادته الرقمية.

إن النتائج التي حققتها مجموعة كابيتال بنك للنصف الأول من عام 2025 ليست فقط مؤشرات مالية، بل دليل قاطع على نجاح نهج مؤسسي يرتكز إلى الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، والتوسع المدروس. في زمن التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يثبت كابيتال بنك أن المؤسسات التي تبني على أسس صلبة، وتستثمر في الإنسان والتكنولوجيا، قادرة على تحقيق نمو مستدام وتعزيز موقعها كلاعب رئيس في الساحة المصرفية العربية.

هذا الأداء يعزز ثقة المستثمرين والشركاء والعملاء، ويؤكد أن كابيتال بنك يسير على طريق الريادة بثبات.. وبأرباح قياسية.