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عشيرة النوايسة تزف التهاني وتدعوكم لمشاركة فرحتها بزفاف الملازم عماد الدين النوايسة

ساعة واحدة ago
عشيرة النوايسة تزف التهاني وتدعوكم لمشاركة فرحتها بزفاف الملازم عماد الدين النوايسة

وطنا اليوم – يتقدم السيد ليث النوايسة وعائلته الكريمة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابن عمهم الملازم عماد الدين النوايسة، بمناسبة عقد قرانه، متمنين له حياة مليئة بالسعادة والمودة سائلين المولى عز وجل أن يرزقه الذرية الصالحة وأن يتمم له بخير.

وباسم عشيرة النوايسة الكرام نبارك لابننا عماد هذا الحدث السعيد، راجين من الله أن يجعل أيامه عامرة بالأفراح والمسرات.

كما يتشرف السيد أيمن حسين النوايسة وأبناؤه الكرام بدعوتكم لحضور حفل زفاف نجله الملازم عماد الدين النوايسة، وذلك يوم الجمعة الموافق 1/8، في المزار الجنوبي دوار الدلة الطيبة.

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