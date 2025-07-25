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أمين عمّان عبر منصة “إكس”: تحية وطنية وفخر أردني جديد بتتويج متحف الدبابات الملكي

25 يوليو 2025
أمين عمّان عبر منصة “إكس”: تحية وطنية وفخر أردني جديد بتتويج متحف الدبابات الملكي

وطنا اليوم-عمّان – عبّر أمين عمّان يوسف الشواربة عن اعتزازه وفخره بتتويج متحف الدبابات الملكي بجائزة “خيار المسافرين 2025” من منصة TripAdvisor العالمية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الأردن المتقدمة على خارطة السياحة العالمية.

وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال الشواربة: “تحية وطنية، وفخر أردني جديد.. نبارك لمتحف الدبابات الملكي فوزه بجائزة خيار المسافرين 2025 من TripAdvisor، ليؤكد تميّزه كواحد من أفضل 10% من الوجهات السياحية على مستوى العالم.”

ويُعد متحف الدبابات الملكي أحد أبرز المعالم الثقافية والعسكرية في الأردن، ويضم مجموعة نادرة من الآليات والمجسمات التي توثق تاريخ السلاح المدرع في المملكة والمنطقة، مما يجعله وجهة مميزة للسياح والمهتمين بالتاريخ العسكري من مختلف أنحاء العالم.


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