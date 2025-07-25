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جمعه مباركه وصباح الخير

25 يوليو 2025
جمعه مباركه وصباح الخير

د. مصطفى عيروط

في وطننا ونحن ننعم بالأمن والاستقرار فالاردن -المملكه الاردنيه الهاشميه – بقيادتنا الهاشميه الحكيمه العادله الوفيه والشعب الاردني الوفي والجيش العربي المصطفوي الوفي والأجهزة الامنيه الوفيه قدم ويقدم لفلسطين واهلها والقدس وغزه دعما مطلقا قولا وعملا دائما وابدا والكل صغيرا وكبيرا يعرفه
والتاريخ سجل ويسجل بأحرف من ذهب ذلك على مدى الأيام والسنوات
وكل من يحاول نكران الجميل فلا قيمة له لأن ناكر الجميل والمستغل لقنوات تواصل اجتماعي ليحولها إلى تطاول اجتماعي وتشويه وتحريض وكذب وافتراء وفتن فلا قيمة له و لاي ناعق فالاردنيون جميعا من كافة أصولهم ومنابتهم أسرة واحده متحده قلبا وعقلا موحده جميعها على صمام الأمان لها بقيادتنا الهاشميه التاريخيه بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم
كلنا مع جلالة سيدنا وسمو ولي العهد
فالاردن قوي واقوى مما يتصور اي ناعق كاذب
والمبدأ واحد لدى كل اردني واردنيه ومن يتجول ويلتقي مثلي يسمع قولا واحدا
الله
الوطن
الملك
نحمد الله على نعمة الخير والأمن والاستقرار والنماء
كلنا مع جلالة الملك وسمو ولي العهد
وهذه بلدنا وما بنخون عهودها
تفاءلوا بالخير تجدوه
وكل مخلص يعتز ويفتخر بما يرى ويتابع من جسور الدعم لأهلنا في غزة تنظمه الهيئة الخيريه الهاشميه بنجاح مطلق ونرى ونتابع انزالات جويه قادها جلالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الأميرة سلمى وانزالات قواتنا المسلحه الباسله بجهود مباركه وجهود الهيئة الخيريه الهاشميه بتوجيهات جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني المفدى ودعم مطلق من الشعب الاردني ومؤسساته وجيشنا العربي وأجهزتنا الامنيه فالاردن بقيادة جلالة الملك نموذج وقدوه في الدعم المطلق لأهلنا في فلسطين
صباح الخير
جمعه مباركه
اخوكم
د. مصطفى محمد عيروط


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