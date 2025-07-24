التطوير الحضري تطلب شراء أراض لمشاريع إسكانية في 4 محافظات

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن رغبتها بشراء اراض مناسبة لإقامة مشاريع اسكانية مستقبلية عليها للمؤسسة قريبة من الخدمات وذات ميول طبوغرافية مناسبة، وذلك في المناطق التالية:

– محافظة البلقاء

– محافظة عجلون

– محافظة مادبا

– محافظة جرش

يرجى من الراغبين بالبيع احضار الوثائق المطلوبة مع العرض:

– سند تسجيل حديث

– مخطط اراضي حديث

– مخطط تنظيمي حديث

– صورة عن هوية الأحوال المدنية للمالك

شريطة تقديم الطلب من قبل المالك شخصياً أو بموجب تفويض رسمي من قبل المالك/المالكين (وكالة عدلية)، وان لا تقل مساحة الارض المعروضة للبيع عن (50) دونما مع بيان السعر المطلوب ولن تقبل أي طلبات من خلال الوسطاء.

ولتقديم الطلبات يرجى مراجعة المؤسسة / مبنى خدمة الجمهور / جبل عمان/ الدوار الثالث اعتباراً من يوم (الأحد) 2025/7/20 وتعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية وتقديم عروض البيع ووضع الطلب في المغلف الخاص بالبيع مع الوثائق المطلوبة اعلاه وايداعهم في الصندوق الخاص بالعروض وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم (الاربعاء)2025/8/20، علماً بان للمؤسسة الحق بإلغاء الشراء دون ذكر الاسباب، ولمزيد من الاستفسار يرجى الإتصال على مديرية الاملاك هاتف رقم 0799042281، والدخول الى موقع المؤسسة الالكتروني www.hudc.gov.jo