مريض يمشي في اليوم التالي.. إنجاز طبي بعملية نوعية معقدة في مستشفيات البشير

وطنا اليوم:في إنجاز طبي لافت، تمكن فريق طبي في قسم جراحة العظام والمفاصل بمستشفيات البشير من إجراء عملية جراحية نوعية ومعقدة تُجرى لأول مرة في المستشفى، أعادوا خلالها تثبيت كسر مفتت في صحن الحوض لمريض، الذي تمكن من المشي في اليوم التالي مباشرة للعملية.

ووفقاً لبيان صدر عن المستشفى، اليوم الأربعاء، تمثلت العملية في تثبيت كسر معقد في صحن الحوض من الجهات الأمامية والخلفية والداخلية اليسرى، وذلك باستخدام صفائح متخصصة وعالية الدقة.

فريق طبي متكامل

وأُجريت العملية بنجاح بجهود فريق طبي متكامل، ضم كلاً من مستشار جراحة العظام والمفاصل والحوض الدكتور حازم مقابلة، وأخصائي جراحة العظام الدكتور بهاء عقل والدكتور منذر برهم. كما شارك في الإنجاز فريق التخدير بقيادة أخصائية التخدير الدكتورة رماء حمارشة وفني التخدير نور الناطور، إلى جانب الكادر التمريضي المتميز المتمثل بالممرضين شفا الزيدانين وتسنيم خليل.

وأكد البيان أن نجاح العملية يمكّن المريض من العودة السريعة إلى حياته الطبيعية وعمله، مع الحفاظ على مفصل الورك في وضع قريب جداً من حالته ما قبل الإصابة.

رؤية لتوطين الخدمات التخصصية

ويأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية إدارة مستشفيات البشير، وبالتنسيق مع رئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة، الهادفة إلى توطين الخدمات الطبية التخصصية، واستقطاب الكفاءات، وتأهيل وتدريب كوادر الوزارة على أحدث التقنيات الجراحية.

ويُشار إلى أن هذا النجاح يعزز من مكانة مستشفيات البشير كمركز تحويلي رائد في جراحات الحوض والكسور المعقدة على مستوى المملكة