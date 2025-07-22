إعادة انتخاب المهندس عدنان السواعير أمينا عاما للحزب المدني الديمقراطي

وطنا اليوم:أعاد المكتب التنفيذي للحزب المدني الديمقراطي الأردني في اجتماعه الأول بعد الانتخابات التكميلية انتخاب المهندس عدنان السواعير أمينا عاما للحزب، وذلك بعد استكمال عضوية المكتب ليضم 21 عضوا بدلًا من 13، تنفيذًا للتعديلات الأخيرة على النظام الأساسي التي نصت على تخصيص حد أدنى من المقاعد لتمثيل النساء (5 مقاعد)، والشباب (5 مقاعد)، وذوي الإعاقة (مقعد واحد)، بما يعزز نهج الحزب في توسيع قاعدة المشاركة وضمان التعددية والعدالة التمثيلية.

وقد شهد الاجتماع توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب:

المحامي حمادة أبو نجمة نائبا للأمين العام للشؤون السياسية،

وحسام عايش نائبا للأمين العام للشؤون البرامجية،

ونانسي الشحاتيت أمينة للسر.

نهى محريز مساعدة الأمين العام لشؤون المرأة،

سوسن المطر مساعدة الأمين العام لشؤون الشباب،

ماجد اللوانسة مساعد الأمين العام لشؤون الفروع،

جمال فريز مساعد الأمين العام للشؤون المالية،

عدنان العابودي مساعد الأمين العام لشؤون الثقافة الحزبية،

وسام العمري مساعد الأمين العام لشؤون العضوية،

ينال الدباس مساعد الأمين العام لشؤون الإعلام،

جمال الصلاح مساعد الأمين العام لشؤون التدريب والمدرسة الحزبية،

شرف المجالي مساعد الأمين العام لشؤون العمل النقابي والعمالي،

علا المصري مساعدة الأمين العام لشؤون الدعم الفني والتنظيمي،

ابتسام المناصير مساعدة الأمين العام لشؤون منظمات المجتمع المدني،

بهيسة العبادي مساعدة الأمين العام لشؤون اللجنة الاجتماعية،

رنا أبو حمور مساعدة الأمين العام لشؤون التواصل الاجتماعي.

وأكد الأمين العام المهندس عدنان السواعير خلال الاجتماع أن هذا التطور في بنية المكتب التنفيذي وتوسيع عضويته ليشمل طيفا أوسع من كفاءات الحزب، من النساء والشباب وذوي الإعاقة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المؤسسي، وتحسين أداء المكتب في تنفيذ مهامه، والانفتاح على مختلف فئات الحزب ومكوناته.

كما ثمن رئيس الحزب السيد جمال قموه الذي حضر الاجتماع هذا التوسع النوعي في المكتب التنفيذي مؤكدا أنه يعكس إرادة الحزب في ترسيخ مبادئ التعددية والشراكة الداخلية وتفعيل دور القواعد الحزبية في صياغة القرار وتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية والوطنية، بما يخدم تطوره وتقدمه في المرحلة المقبلة.