سوريا تلغي ترخيص شركة طلال أبو غزالة بسبب تصريحاته

وطنا اليوم:أوقفت وزارة المالية السورية تجديد ترخيص شركة رجل الأعمال الأردني طلال أبو غزالة، بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول النظام السوري السابق خلال مقابلة تلفزيونية.

وقال بيان صادر عن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الاثنين، إنه “بتوصية وموافقة من أعضاء المجلس (مجلس المحاسبة والتدقيق)، قمنا اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء ترخيص شركة طلال أبو غزالة وشركاؤه في سورية”.

وأضاف البيان أن القرار يأتي بعد “تصريحات السيد طلال أبو غزالة صاحب مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، وآخرها المقابلة التلفزيونية على قناة المشهد يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 تموز 2025، وما ورد فيها من إساءات إلى سورية وعدم اعترافه بالجرائم المرتكبة من النظام المجرم البائد بحق الشعب السوري وهو ما يتعارض مع المادة 49 من الإعلان الدستوري”.

وأوضح بيان وزير المالية السوري أنه قرر إيقاف تجديد رخصة شركة طلال أبو غزالة “مع المحافظة على ممارسة الأعمال المتعاقد حتى نهاية العام الجاري 2025”.

وقال وزير المالية إنه يعتزم مخاطبة الصناديق والمؤسسات الدولية “بما يفيد تحفظنا على منح أية عقود في المستقبل لشركات طلال أبو غزالة” في سوريا.

وأضاف الوزير: “سنطلب من الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في سورية بعدم التعاقد مع شركات طلال أبو غزالة لخدمات الاستشارة أو التدقيق كواحدة من الشروط للحصول على تراخيص في سورية”.

وشدد برنية على أنه “لا يمكننا في الدولة السورية الجديد التهاون مع من ينكر تضحيات الشعب السوري”.

وتقدم شركة طلال أبو غزالة الدولية خدماتها في المجالات المهنية والمحاسبية والاستشارات المالية والقانوية، بما في ذلك المراجعة والتدقيق الضريبي، وإنتاج التقارير المالية لصالح المؤسسات الحكومية والخاصة. وتعمل في سوريا منذ أكثر من عقدين.