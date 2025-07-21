الحمّاد بني صخر والرشدان نسايب

وطنا اليوم:توجهت عصر اليوم الاثنين جاهة كريمة من أبناء عشيرة الحمّاد ومعهم أنسباؤهم وأصدقاؤهم برئاسة الدكتور خلف الحمّاد، إلى عشيرة الرشدان لطلب يد ابنتهم الآنسة رهام كريمة الأستاذ محمد علي الرشدان، لابنهم المحامي احمد علي نهار الحمّـاد.

وكان في استقبالهم أبناء عشيرة الرشدان وأنسباؤهم وأصدقاؤهم، ورد الأستاذ نواف سليم الراشد على الجاهة الكريمة بالإيجاب والقبول. مباركين هذا النسب الطيب وهذا الارتباط المبارك.

ألف مبارك للعروسين إن شاء الله، ونسأل المولى عز وجل لهما السعادة والهناء، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.