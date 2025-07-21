إنجاز جديد للتعليم العالي.. عمّان تتصدر المدن العربية كأفضل وجهة للطلاب

وطنا اليوم:حققت العاصمة الأردنية عمّان إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها التعليمي، حيث صُنفت كأفضل مدينة طلابية في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فيما حلت في المرتبة 64 عالمياً، وذلك وفقاً للتصنيف العالمي المرموق “كيو إس” (QS) لأفضل المدن الطلابية في العالم لعام 2026.

ويُعد هذا التصنيف، الذي تصدره سنوياً شركة “كواكواريلي سيموندس” البريطانية المتخصصة في التعليم العالي، شهادة دولية على جودة التعليم والحياة التي توفرها العاصمة الأردنية للطلاب المحليين والدوليين على حد سواء.

وتفوقت عمّان في هذا التصنيف على مدن إقليمية كبرى، لتؤكد مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة في المنطقة.

ويستند تصنيف “QS” إلى مجموعة من المعايير والمؤشرات الدقيقة لتقييم المدن حول العالم، من أبرزها:

تصنيف الجامعات: قوة وسمعة الجامعات الموجودة في المدينة.

التنوع الطلابي: مدى تنوع جنسيات الطلاب في المدينة ونسبة الطلاب الدوليين.

جاذبية المدينة: مقاييس جودة الحياة والأمان والسلامة للطلاب.

نشاط أصحاب العمل: سمعة خريجي جامعات المدينة في سوق العمل.

القدرة على تحمل التكاليف: تكاليف الدراسة والمعيشة للطلاب.

رأي الطلاب: استطلاعات رأي مباشرة تُجرى مع الطلاب الذين درسوا في المدينة.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المبذولة من قبل مؤسسات التعليم العالي الأردنية في العاصمة، وقدرتها على استقطاب الطلاب من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تعزيز التنوع الثقافي والأكاديمي في المملكة.