جلسة حوارية في جامعة الحسين بن طلال حول العمل الحزبي وآلياته

وطنا اليوم: نظّمت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، وبتنسيق مباشر مع عمادة شؤون الطلبة، جلسة حوارية حول “العمل الحزبي وآلياته”، وذلك ضمن فعاليات مشروع تمكين لدعم المشاريع السياسية، والممول من صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية.

وحظيت الجلسة بحضور واسع من طلبة الجامعة، حيث ألقى الأستاذ الدكتور خالد شنيكات رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية كلمة استعرض فيها أهمية وأهداف المشروع، كما أشاد بجهود القائمين على المشروع، موجّهًا شكره لرئاسة جامعة الحسين بن طلال ممثلة برئيس الجامعة، ومجلس الأمناء، والعمداء، وطاقم عمادة شؤون الطلبة على دعمهم المستمر لمثل هذه المبادرات التوعوية.

وقدّم الجلسة الأستاذ عبد الله الزغيلات القرالة، مستعرضًا أبرز المحاور المتعلقة بتطوير آليات العمل الحزبي، وأهمية تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وإدماجهم في الأحزاب السياسية بما يسهم في تجديد المشهد السياسي وتعزيز التمثيل الشبابي.

وشهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من الطلبة، الذين شاركوا بمداخلاتهم وأسئلتهم في أجواء إيجابية وبنّاءة، ما عكس اهتمامهم المتزايد بالشأن السياسي والحزبي، وأكد أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات الحوارية داخل الحرم الجامعي.

وسلم رئيس الجمعية درع الشكر والتقدير إلى جامعة الحسين بن طلال تسلمه الدكتور محمد النعيمات نيابةً عن رئيس الجامعة، نظرًا لجهود الجامعة الحثيثة في رعاية المبادرات التي بدورها تنعكس إيجابًا على الطلبة والمجتمع المحلي.