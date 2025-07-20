ترجّل فارس الغذاء والدواء… نزار مهيدات يغادر موقعه بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء

وطنا اليوم-عمّان – ودّعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، المدير العام الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، بعد أكثر من خمس سنوات قضاها على رأس المؤسسة، قدّم خلالها نموذجًا فريدًا في القيادة والإدارة، وسجّل إنجازات رائدة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وشهدت فترة تولّي الدكتور مهيدات للمؤسسة نقلة نوعية في أداء الجهاز الرقابي، حيث تحوّلت المؤسسة إلى مرجعية متقدمة في ضبط جودة الغذاء والدواء، بفضل رؤيته الثاقبة وقراراته الاستباقية التي لم تكن يومًا ردود أفعال، بل خطوات مدروسة رسمت معالم التميز.

وفي تعليق مؤثر، كتبت الإعلامية شمس المواجدة: “ترجّل فارس الغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، بعد مسيرة من الإخلاص والعطاء، خط فيها أروع صور القيادة والانتماء. لم يكن فقط حارسًا أمينًا على صحة المواطن، بل كان الأخ والزميل، والمُلهِم لكل من حوله بأن العمل الصادق هو أقوى أدوات القيادة”.

وأضافت: “قيادة الدكتور مهيدات جمعت بين سعة المبادرة ودفء التوجيه ونقاء الهدف، وكان حاضرًا بإنسانيته قبل موقعه، أقرب إلى الناس من كل مسافة أو منصب. شكرًا لعطائكم، لثباتكم، ولرسالة حملتموها بكل شرف حتى اللحظة الأخيرة”.

هذا ويُجمع العاملون في المؤسسة ومن تعامل مع الدكتور مهيدات، على أن رحيله عن منصبه لا يعني غيابه عن المشهد الوطني، إذ يبقى اسمًا يُشار إليه بالبنان في سجل الإنجاز والإخلاص، وقدوة يُحتذى بها في مواقع المسؤولية.

رحل الدكتور نزار مهيدات عن موقعه، وترك خلفه إرثًا من التميّز، وبصمة لا تُنسى، وسيرة تستحق التقدير والاحترام