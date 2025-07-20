البريد الأردني ومركز التوثيق الملكي الهاشمي يقيمان معرض البرق والبريد والهاتف

وطنا اليوم:مندوبا عن سمو الأمير علي بن نايف رئيس مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي الهاشمي رعى الأمير عباس بن علي بن نايف

اليوم الأحد إفتتاح معرض “البرق والبريد والهاتف” والذي تنضمه شركة البريد الأردني بالتعاون مع مركز التوثيق الملكي الهاشمي ويشتمل المعرض على وثائق تاريخية نادرة تُعرض لأول مرة توثّق نشأة وتطور مؤسسة البريد والبرق والهاتف في الأردن منذ العهد العثماني وحتى إمارة شرق الأردن بالإضافة إلى عدد من المقتنيات والأجهزة البريدية وعدداَ من الطوابع والوثائق الرسمية التاريخية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن هذا المعرض يعكس أهمية تاريخية كبيرة بوصفه جسرا

يربط بين الماضي والمستقبل ويعرض مراحل تطور البريد الأردني والوثائق التاريخية التي توثق أهم الحقب الزمنية بالإضافة إلى المعدات والأجهزة المستخدمة في الماضي مضيفا أن المعرض يساهم ايضا في توفير فرصه تفاعلية للزوار لاستكشاف تاريخ وحضارة الأردن عبر أحد أهم المؤسسات الوطنية السيادية البريد الأردني والذي يشكل رصيدا تاريخيا وحضاريا وحافظا للهوية الوطنية الأردنية وذاكرة الوطن في مختلف الأحداث والمراحل والمناسبات الوطنية والثقافية منذ عهد التأسيس ولغاية اللحظة.

وأضاف الداوود إن المعرض يعرض وثائق تاريخية نادرة تعرض لأول مرة مما يمنح زواره فرصة نادرة لاستكشاف تاريخ الأردن العريق، ويشكل فرصة ثمينة وخطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بتاريخ الأردن الثقافي والاجتماعي مما يعكس التزام الأردن بالحفاظ على تراثه التاريخي الذي شيدة الهاشميين عبر تاريخ الدولة الأردنية وعزز ركائزة الملك عبدالله الثاني بمزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية في مختلف المجالات.

وثمن الداوود الجهود العظيمة والدور الريادي لمركز التوثيق الملكي الهاشمي الذي يسهم في ترسيخ الذاكرة المحلية وحفظها وتوعية الأفراد بأهمية الحفاظ على الوثائق التي تمثل بدورها الإرث السياسي الحضاري والثقافي والاجتماعي للدولة الأردنية مشيدا بالعمل الايجابي والتطور الكبير الذي شهده المركز خلال الفترة الاخيرة وإسهاماته الواضحة في توثيق تاريخ وحضارة وثقافة الأردن في مختلف المجالات والقطاعات.

بدورة أكد مدير مركز التوثيق الملكي الهاشمي الدكتور مهند المبيضين بأن اخذ على عاتقه بالحفاظ الرصيد الوثائقي والتاريخي للدولة الأردنية والذي الذي يمثل جزءا هاما من الذاكرة الوطنية ويعد شاهدا على تاريخها الغني بالحضارةوالمعرفة والثقافة وكنزا للإبداع الفكري لتشكل على مر العصور تاريخاحضاريا تحكى شواهده وآثاره وسجلاته ورسوماته ومبانيه قصة تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات الحضارية .

وأشار المبيضين أن اقامة معرض “والبرق والبريد والهاتف ” تسرد تاريخ نشأة مؤسسة وطنية شكلت عبر تاريخ الأردن محطة مضئية وشكلا من اشكال السيادة الوطنية وشاهد على حضارة وثقافة وتاريخ المملكة منذ العهد العثماني وحتى تأسيس إمارة شرق الأردن

وأشاد المبيضين بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الاخيرة وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة جعلت البريد الأردني من المؤسسات الحكومية التي تحاكي قصه نجاح يفتخر بها الأردنيين جميعا.