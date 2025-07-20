مذكرة تعاون بين عمان الأهلية وشركة باب القمر (جيني) للتدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية للطلبة

وطنا اليوم:في إطار سعيها المتواصل لتوسيع آفاق التعاون مع القطاع الخاص، وقّعت جامعة عمان الأهلية مذكرة تعاون مع شركة باب القمر (جيني)، بهدف تعزيز الشراكة في مجالات التدريب العملي وتطوير المهارات الرقمية لطلبة الجامعة.

ووقّع الاتفاقية عن الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، فيما مثّل شركة جيني نائب الرئيس الأول للتسويق والعلامة التجارية الآنسة أماندا ياسمينه.

وحضر حفل التوقيع من شركة جيني مدير التسويق الآنسة مرام أبو خضر، مسؤول الشراكات والرعايات السيد عبد الله أبو دراز، مسؤول وسائل التواصل الاجتماعي الآنسة رغده عيد، ومدير تطوير الأعمال والعلاقات الحكومية السيد خالد القماز.

ومن جامعة عمان الأهلية، حضر بالنيابة عن مدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، كل من حمزة خصاونة، رئيس وحدة التسويق الرقمي، وأسيل العمد، مسؤولة التشبيك والاتصال، ولين قموة، أخصائية التسويق.

وتهدف الاتفاقية إلى إتاحة فرص تدريب نوعية لطلبة الجامعة لدى شركة جيني، وتبادل الخبرات التقنية والمعرفية، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل تدريبية وندوات علمية متخصصة.

وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، أن هذه الشراكة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة إلى ربط الجانب الأكاديمي بسوق العمل، وإتاحة الفرص أمام الطلبة لاكتساب مهارات تطبيقية حقيقية تواكب تطورات العصر الرقمي.

من جانبها، أعربت الآنسة أمتندا ياسمينه عن اعتزازها بهذا التعاون مع جامعة عمان الأهلية، مؤكدة التزام الشركة بدعم الطلبة وتوفير بيئة تدريبية عملية تعزز من قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل.