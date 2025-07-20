فريق عمان الأهلية يفوز بالمركز الثالث في مسابقة FinTech Rally 2025

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الأهلية في قطاع Technical إنجازًا مميزًا بحصوله على المركز الثالث ضمن مسابقة FinTech Rally 2025، والتي أُقيمت تحت رعاية شركة JoPACC، بمشاركة 30 فريقًا من 11 جامعة أردنية، هي:

(جامعة عمان الأهلية ، الجامعة الأردنية ، الجامعة الألمانية الأردنية ، الجامعة الهاشمية ، جامعة الطفيلة التقنية ،جامعة الحسين التقنية ، جامعة الأميرة سمية ، جامعة العلوم التطبيقية ، جامعة اليرموك ، جامعة الشرق الأوسط ، جامعة فيلادلفيا).

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة، وكلية تقنية المعلومات فيها، على دعم الإبداع والابتكار الطلابي في المجالات التقنية الحديثة، وتمكين الطلبة من خوض تجارب ريادية عملية.

وقد ضم الفريق الفائز خمسة طلاب:

من كلية تقنية المعلومات:

شاكر هشام الغنيمي ، يامن حسن شتات ،عبدالله زين العابدين

من كلية الهندسة:

كرم أيهم منصور بسيوني

من كلية الأعمال:

حمزة محمد سعيد بلور

وأُشرف على الفريق من قبل أعضاء الهيئة التدريسية:

د. أحمد الشمايلة – كلية تقنية المعلومات ، د. مها شحادة – كلية الأعمال ، د. وسن العمرو – كلية الهندسة.

ويُعدّ هذا الإنجاز هو الأول من نوعه للجامعة في هذه المسابقة، ويعكس روح التعاون والتكامل بين كليات الجامعة، ويُجسّد التزام الجامعة بالتميّز والريادة في مختلف المحافل الوطنية.