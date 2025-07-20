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عروض مسرحية “النهرُ لن يفصلني عنكِ” يومي الخميس والجمعة.

21 ثانية ago
عروض مسرحية “النهرُ لن يفصلني عنكِ” يومي الخميس والجمعة.

وطنا اليوم:ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، في دورته الحالية، تعرض يومي الخميس القادم 24-7 والجمعة 25-7 مسرحية “النهرُ لن يفصلني عنك ِ” وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء على مسرح مركز الحسين الثقافي – أمانة عمان-رأس العين.
والمسرحية مأخوذة عن رواية الكاتب والروائي الأردني رمضان الرواشدة والنص المسرحي والإخراج للفنان والمخرج صلاح الحوراني.
يشارك في التمثيل كل من أريج دبابنة ونادين خوري ومنذر خليل وموسيقى الفنان مراد دمرجيان وإدارة الإنتاج المخرج نادر عمار.


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