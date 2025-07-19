(2) مليار دينار فاتورة تقاعد الضمان المتوقّعة للعام 2025

فاتورة تقاعد الضمان أعلى من فاتورة تقاعد “المالية”.!

الخبير موسى الصبيحي

أشارت البيانات المالية الصادرة عن وزارة المالية أن فاتورة التقاعد للشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت ( 744 ) مليون دينار لحوالي ( 422 ) ألف متقاعد تراكمياً على قانوني التقاعد المدني والعسكري.

وأود هنا أن أشير إلى أن فاتورة تقاعد الضمان الاجتماعي للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2025 بلغت حوالي ( 800 ) مليون دينار، تشمل كافة متقاعدي الضمان من كافة القطاعات والبالغ عددهم ( 370 ) ألف متقاعد تراكمياً.

وجدير بالذكر أن فاتورة التقاعد لدى مؤسسة الضمان ترتفع شهرياً بحوالي ( 1.25 ) مليون دينار، بسبب الإحالات الضخمة على التقاعد المبكر ولا سيما من القطاع العام.

توقّعاتي بأن تصل فاتورة تقاعد الضمان للعام الحالي 2025 إلى حوالي ( 2 ) مليار دينار، وهو رقم مرتفع، وسيقلّص من الفائض المالي التأميني للعام الجاري بصورة ملحوظة جداً.