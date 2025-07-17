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85 ألف دينار لتبطين وصيانة قنوات الري في كفرنجة وراجب

46 ثانية ago
85 ألف دينار لتبطين وصيانة قنوات الري في كفرنجة وراجب

وطنا اليوم:باشرت مديرية زراعة محافظة عجلون، وبدعم من وزارة الزراعة تنفيذ مشاريع لتبطين وصيانة قنوات الري في منطقتي كفرنجة وراجب، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى تقليل الفاقد من مياه الري وتحسين كفاءة استخدامها في القطاع الزراعي.
وقال مدير الزراعة في المحافظة المهندس رامي العدوان، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن هذه المشاريع تساهم في ضمان وصول المياه إلى المزارعين وفق الدور وساعات السقاية المحددة حسب مساحة الأراضي الزراعية، ما يسهم في تنظيم عملية الري والحد من الفاقد.
وأوضح أن تبطين القنوات وصيانتها بشكل دوري يسهم في الحفاظ على المياه وضمان استدامة استخدامها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في خدمة المزارعين وتحسين إنتاجيتهم، لا سيما في ظل تزايد المطالب بتوسيع هذه الأعمال لتشمل جميع القنوات الترابية القديمة.
وبين العدوان، أن التمويل المخصص للمشاريع هذا العام بلغ 85 ألف دينار، منها 60 ألف دينار من موازنة مجلس المحافظة، و25 ألف دينار من وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن الأعمال تشمل صيانة، تبطين، وإنشاء قنوات جديدة في عدد من الأودية ضمن المناطق المستهدفة، وتنفذها مديرية زراعة كفرنجة.
وأكد أن هذه المشاريع تمثل خطوة نوعية نحو ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة شبكات الري، بما ينعكس إيجابا على واقع الزراعة في المحافظة.


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