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الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بالدعم السريع في معركة عنيفة بالفاشر

37 ثانية ago
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بالدعم السريع في معركة عنيفة بالفاشر

وطنا اليوم:أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، عن مقتل القائد الميداني في قوات الدعم السريع، خلا آدم عيسى الجنيدي، وذلك خلال صد هجوم عنيف شنته “المليشيا الإرهابية” على المدينة يوم أمس الأربعاء.
وفي إيجاز صحفي صدر يوم الخميس، قالت قيادة الفرقة إن القوات المسلحة، بإسناد من القوات المشتركة والحركات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة والمستنفرين والمقاومة الشعبية، تصدت للهجوم الذي وصفته بـ”رقم 222″ على المدينة.
وأوضحت أن الهجوم، الذي انطلق من الاتجاه الجنوبي الغربي للمدينة، أدى إلى اندلاع معركة شرسة استمرت منذ فجر الأربعاء وحتى الساعة السادسة مساءً، تمكنت خلالها القوات المدافعة عن الفاشر من “دحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد رغم كثافة القصف”، على حد وصف البيان.
وكشف الإيجاز أن من بين أبرز قتلى الهجوم القائد الميداني “المتمرد” خلا آدم عيسى الجنيدي.
وباركت قيادة الفرقة للشعب السوداني “الانتصارات التي حققتها قواتنا يوم أمس بمدينة الفاشر”، مشيرة أيضاً إلى انتصارات أخرى في محور كردفان بمحلية “أم صميمة”، ومجددةً وعدها بالدفاع عن الوطن “إلى آخر نفس”.
وتعتبر الفاشر آخر عاصمة من عواصم دار الخمس لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وتشهد حصاراً وهجمات متكررة منذ أشهر، وسط تحذيرات دولية وأممية من كارثة إنسانية في حال سقوط المدينة التي تؤوي مئات الآلاف من النازحين.


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