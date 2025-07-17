التربية: نتائج التوجيهي حصريًا عبر موقع الوزارة.. ولا تلتفتوا للشائعات

وطنا اليوم:أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، محمد شحادة، أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بتحديد موعد إعلان نتائج الثانوية العامة، داعيًا الطلبة وأولياء الأمور إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من يدّعي إمكانية الحصول على النتائج قبل صدورها رسميًا.

وأوضح شحادة أن النتائج ستكون متاحة فقط عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.tawjihi.jo مؤكدًا أنه لا توجد أي جهة أخرى مخولة بنشر النتائج.

وأشار إلى أن موعد إعلان نتائج التوجيهي سيكون خلال الثلث الأول من الشهر المقبل، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن الموعد المحدد بشكل رسمي في الوقت المناسب.

وختم شحادة تصريحه بتحذير أولياء الأمور والطلبة من الانسياق وراء الشائعات أو الإعلانات الكاذبة التي تروّج لقدرتها على الحصول على النتائج قبل الإعلان الرسمي