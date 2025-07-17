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بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية

7 ثواني ago
بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية

وطنا اليوم:أعلن رئيس اللجنة المعينة لبلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، عن إطلاق حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المدينة، لا سيما الأحياء السكنية والشعبية منها على وجه الخصوص، والتي تزايدت فيها ظاهرة تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل، في مخالفة صريحة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لدى دائرة الشؤون الصحية في البلدية.
وأوضح الخشمان ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من عدد من المواطنين، أبلغوه فيه عن قيام أحد الأشخاص في إحدى المناطق السكنية، بتربية الدواجن والحمام والعصافير والأرانب، داخل بيئة تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتناثر الريش، حيث سبب امتعاض السكان القاطنين بالقرب منه.
وبين أن كوادر اللجنة، الذين كانوا في جولة ميدانية روتينية، تلقوا الملاحظة بشكل مباشر من الجيران المتضررين، وعلى الفور تحركت كوادر دائرة الشؤون الصحية إلى العنوان المحدد، وتم إنذار الشخص المخالف وإمهاله 4 أيام فقط لإزالة جميع الحيوانات من داخل منزله، محذرين من أن عدم الاستجابة سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وفرض غرامة مالية عليه قد تصل إلى نحو 500 دينار أردني.
وأكد المهندس الخشمان، أن جولات الرقابة الصحية مستمرة دون توقف، ودعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تمس الصحة العامة، مشددا على أن البلدية ستتصدى لكل مظاهر التلوث البيئي أو الأنشطة المخالفة داخل المناطق السكنية، بكل حزم وسرعة.
وعبر عدد من سكان الأحياء المتضررة عن امتنانهم لاستجابة البلدية السريعة، مثمنين الدور الفعال الذي تقوم به اللجان الصحية والرقابية في متابعة الشكاوى والملاحظات، ومعالجتها بشكل فوري، حفاظا على صحة المجتمع وسلامة البيئة.


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