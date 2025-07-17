أكثر من 100 أكاديمي يدعمون عقد مؤتمر وطني لإنقاذ التعليم العالي (أسماء)

وطنا اليوم:أصدر أكثر من 100 أكاديمي في الجامعات الأردنية، بيانًا اليوم الأربعاء، يعبرون فيه عن قلقهم من ما آلت إليه أوضاع مؤسسات التعليم العالي الأردنية من تراجع للتصنيفات وتصدع في منظومة النزاهة الاكاديمية واختلالات جسيمة في معايير التقييم والإنجاز.

وأكدوا أن تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة حول التصنيفات العالمية، وموقع الجامعات الأردنية في مؤشرات النزاهة، جاءت لتؤكد ما كان يُهمس به في أروقة الأكاديميا منذ سنوات.

وأشاروا إلى أنّ تسريبات الأخيرة انتشرت مؤخرًا عن تورّط أبحاث مشبوهة – تعود في بعض حالاتها لأشخاص يشغلون مواقع قيادية في الجامعات – في الإساءة إلى سمعة مؤسساتنا، ودفعها إلى الدخول في القائمة الحمراء لمؤشرات النزاهة البحثية.

وأعلنوا من باب المسؤولية الاخلاقية حسب قولهم، عن دعمهم الكامل لعقد مؤتمر وطني شامل لإنقاذ التعليم العالي الأردني، بقيادة أكاديمية مستقلة ونزيهة، خارج حسابات الكراسي والمواقع، من أجل استعادة هيبة الجامعات، وصون كرامة الأستاذ الجامعي، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

وتاليًا نص البيان: والأسماء:

نحن، أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، نتابع بقلق بالغ ما آلت إليه أوضاع مؤسسات التعليم العالي في بلدنا، من تراجع في التصنيفات، وتصدع في منظومة النزاهة الأكاديمية، واختلالات جسيمة في معايير التقييم والإنجاز، حتى باتت الجامعات تُذكر في تقارير النزاهة الدولية لا بوصفها منارات للعلم، بل كأمثلة على التلاعب، والانتحال، والمحاباة.

لقد جاءت تصريحات وزير التعليم العالي الأخيرة حول التصنيفات العالمية، وموقع الجامعات الأردنية في مؤشرات النزاهة، لتؤكد ما كان يُهمس به في أروقة الأكاديميا منذ سنوات. كما كشفت التسريبات الأخيرة عن تورّط أبحاث مشبوهة – تعود في بعض حالاتها لأشخاص يشغلون مواقع قيادية في الجامعات – في الإساءة إلى سمعة مؤسساتنا، ودفعها إلى الدخول في القائمة الحمراء لمؤشرات النزاهة البحثية.

ومع كل ذلك، لا نرى موقفًا حاسمًا من إدارات الجامعات، بل نشهد تراخيًا وتنازعًا على الكراسي والصلاحيات، وغيابًا لأي إرادة واضحة لمحاسبة المتورطين في قضايا النشر المشبوه، وتوزيع المكافآت الضخمة دون وجه حق، وتجاوز معايير الترقية والتعيين والشفافية الأكاديمية.

إننا، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية، نعلن دعمنا الكامل لعقد مؤتمر وطني شامل لإنقاذ التعليم العالي الأردني، بقيادة أكاديمية مستقلة ونزيهة، خارج حسابات الكراسي والمواقع، من أجل استعادة هيبة الجامعات، وصون كرامة الأستاذ الجامعي، وضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

كما ندعو الجهات الرسمية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومجالس الأمناء، إلى فتح تحقيقات شاملة وشفافة، تُعيد الحقوق لأصحابها، وتضع حدًا لعبث العابثين، ممن حوّلوا مؤسسات التعليم إلى أدوات نفوذ ومصالح شخصية، بدلًا من أن تكون منصات للعلم والنهضة.

ما تزال الكرة في ملعب أصحاب القرار. ونأمل أن يُثبتوا أن حماية التعليم ليست مجرد شعار، بل التزام وطني لا تهاون فيه.

هذا البيان مفتوح للتوقيع من الزميلات والزملاء من كافة الجامعات الأردنية، الرسمية والخاصة، ممن يشاركوننا الغيرة على هذه المؤسسات، والرغبة في إصلاحها.

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الموقعون حتى الآن:

١. أ.د. محمد تركي بني سلامة – جامعة اليرموك

٢. أ.د. رشيد الجراح – جامعة اليرموك

٣. أ.د. عزام عنانزة – جامعة اليرموك

٤. أ. علي الرحابنة – جامعة اليرموك

٥. د محمود علي ابراهيم ربابعة . جامعة البلقاء التطبيقية .

٦. د. حسين متروك النجادات / جامعة الطفيلة التقنية

٧. د. مروه العقاربة

٨. أ. د. هاشم المطارنة / جامعة اليرموك

٩. أ. د. محمود الحبيس/ جامعة البلقاء التطبيقية

١٠. أ. د. وليد العويمر/ جامعة مؤتة

١١. أ. د.. خالد بطاينة/ جامعة اليرموك

١٢. أ. د. صياح العكش/ جامعة اليرموك

١٣. أ. د. يوسف ضامن خطايبة/ جامعة البلقاء التطبيقية

١٤. أ. د. حسين عبيدات/جامعة اليرموك

١٥. د فواز العفيف/ الجامعة الأردنية

١٦. د. حمزة المحاسنة/ جامعة مؤته

١٧. أ. د. قاسم الحموري/ جامعة اليرموك

١٨. أ. د. معاوية خطاطبة /جامعة اليرموك

١٩. د. وصفي مشاقبة

٢٠. ا د خالد الخلفات/ جامعة الطفيلة .

٢١. أ. د. جمال ابو زيتون /جامعة ال البيت .

٢٢. منيرة الشرمان/ جامعة اليرموك

٢٣. أ. د. محمد سليمان الشناق/جامعة اليرموك .

٢٤. د. يوسف الشراب/جامعة الإسراء.

٢٥. د وليد محمد مساعدة/ الجامعة الهاشمية.

٢٦. أ. د أنمار ابو عبيد / جامعة ال البيت .

٢٧. د. يوسف ربابعة/ جامعة فيلادلفيا

٢٨. د. عماد الشدوح .

٢٩. صامد علي دراوشة / جامعة اربد الاهلية .

٣٠. أ. د. احمد جوارنة / جامعة اليرموك .

٣١. أ. د. عبدالله بني عبدالرحمن / جامعة اليرموك .

٣٢. د. خالد محمد قزاقزه / جامعة اليرموك

٣٣. أ. د. امل طاهر نصير/جامعة اليرموك

٣٤. أ. د. عمر صالح العمري / جامعة اليرموك

٣٥. د المثنى الكركي /جامعة اليرموك

٣٦. د. انس عبدالله ابوكركي/جامعة الحسين بن طلال

٣٧. أ. د. زيدون حمد المحيسن/ جامعة اليرموك

٣٨. د. احمد دلالعة/ جامعة عجلون الوطنية .

٣٩. أ.د وليد المومني/جامعة اليرموك

٤٠. د. خليل ابو سليم

٤١. د. سامي محمد التل / الجامعة الأمريكية في مادبا

٤٢. أ. د. عبدالمجيد علي العزام/ الجامعة الأردنية

٤٣. ا د محمد أمين ملحم/جامعة البلقاء التطبيقية

٤٤. د محمد زيد عبيدات/جامعة جدارا.

٤٥. أ. د. جمال الشلبي/ الجامعة الهاشميـــة

٤٦. أ. د. عمر العايد/جامعة البلقاء التطبيقية

٤٧. أ. د. سامر النوايسة/جامعة اليرموك

٤٨. أ. د. محمود هيلات/ جامعة اليرموك

٤٩. أ. د. محمد المومني/ جامعة اليرموك .

٥٠. أ. د. زياد السعد/جامعة اليرموك .

٥١. ا.د. نزار علي الطرشان/ الجامعة الاردنية

٥٢. ا.د. منصور الشقيرات/جامعة الحسين

٥٣. أ. د. احمد السعد/جامعة العلوم والتكنولوجيا

٥٤. أ. د. منذر العتوم/جامعة اليرموك

٥٥. دعيسى شهابات/جامعة اليرموك

٥٦. عبدالله عزام الجراح/جامعة مؤتة

٥٧. د. صدام حسين مقابلة

٥٨. أ. د. بسام ربابعة/جامعة اليرموك .

٥٩. م . بسمة الغزاوي/ جامعة اليرموك .

٦٠. د. بلال مصطفى أبو عطا/ جامعة اليرموك .

٦١. أ. د. حسن محمود الوديان/ جامعة اليرموك .

٦٢. أ. د. عبدالحكيم الحسبان/جامعة اليرموك .

٦٣. أ. د. فواز أيوب المومني/ جامعة اليرموك .

٦٤. أ. د. خالد عطية / الطفيلة التقنية

٦٥. د. سهيل شرادقة / جامعة الطفيلة التقنية

٦٦. د. حسين النجادات / جامعة الطفيلة

٦٧. د باسل القرالة/جامعة مؤته

٦٨. أ. د. سهيل مقابلة/جامعة اليرموك

٦٩. أ.د. سناء عودات / جامعة اليرموك

٧٠. ا.د رائد رشيد عبدالرحمن المومني/جامعة اليرموك

٧١. د. إدريس الكوفي/ جامعة اليرموك

٧٢. ا. د. احمد احمد العمري/جامعة اليرموك

٧٣. ا.د.خالد الخلفات/ جامعة الطفيلة التقنية

٧٤. ا . د. احمد الرحيل / جامعة اليرموك

٧٥. ا. د خالد بني خالد / جامعة اليرموك

٧٦. ا.د. نايل الحجايا/ جامعة الطفيلة التقنية

٧٧. ا.د. نبيل عبدالكريم الجراح/جامعة مؤتة

٧٨. ا.د. خلف علي الصقرات/جامعة مؤتة

٧٩. ا د عماد الشريفين/جامعة اليرموك .

٨٠. أ. د. دوخي الحنيطي/ الجامعة الأردنية

٨١. أحمد الحراحشة / جامعة ال البيت

٨٢. ا. د إدريس المومني/جامعة اليرموك

٨٣. د سامح عاصم العجلوني/ جامعة اليرموك

٨٤. أ.د. ايمن قاسم جرادات/جامعة اليرموك

٨٥. أ. د. محمود حسينات/ جامعة اليرموك

٨٦. أ. د. مظهر الزعبي/ جامعة اليرموك

٨٧. د. محمد خير الجرارحة/جامعة اليرموك .

٨٨. ا. د عمر خضيرات/جامعة البلقاء التطبيقية .

٨٩. د. مفيد عواودة/جامعة اليرموك

٩٠. أ. د فيصل الربيع/جامعة اليرموك

٩١. د. احمد بني عبد الرحمن/ جامعة اليرموك

٩٢. د. رامي الاحمد/جامعة اليرموك

٩٣. د. حسان مقدادي

٩٤. أ. د. شادي شقاقحة/جامعة اليرموك

٩٥. د. نانسي مصلح الفاعوري /جامعة اليرموك

٩٦. د. مؤيد الشرعة

٩٧. ا.د. طلال الحوري/اليرموك

٩٨. د خالد مقابلة/جامعة اليرموك

٩٩. د ليث طايل بني ملحم

١٠٠. أ. د. عبدالله الخالق الختاتنة / جامعة اليرموك.

١٠١. أ د خليفة ابوعاشور. جامعة اليرموك .

١٠٢. د يوسف الشراب. جامعة الإسراء.

١٠٣ . د مجدي ابو دلبوح. جامعة اليرموك.