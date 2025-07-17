بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

شهداء الوطن وقيادات البكم 

27 ثانية ago
شهداء الوطن وقيادات البكم 

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة 
هناك فرق شاسع بين من ضحى بروحه ودمه من أجل الوطن وترابه، حاملاً سلاحه ، واستشهد على ثراه من أجل الحفاظ أمن الوطن واستقلاله ، ودفاعاً عن شرف الأمة وكرامتها لتبقى الراية خفاقة في سماءه، وبين من ركب البكم واعتلاه حاملاً بوقا وهو مكبر الصوت كسماعة من أجل نشر الفتن وإسقاط النظام أو تغييره ، للوصول إلى مآربه الشخصية ، الشهيد ترك أبناؤه يتامى بلا حنان الأب ، من أجل حرية أبناؤه ، ربتهم أمهم النشمية الأردنية بكرامة وكبرياء، وكان يصيح إرمي فالهدف موقعي، في حين من اعتلا البكم كان يصيح نريد اصلاح النظام أو إسقاطه ، بغية الوصول إلى هدفه وهو كرسي السلطة، من أجل الرفاهية والجاه له ولأبناءه، الشهيد كان ينظر للوطن على أنه روحه ، فاستشهد دفاعاً عنه ، ومن اعتلا البكم كان ينظر للوطن ساحة لنشر بذور الفوضى والفتن، ولجمع الأموال وشراء الفلل والعقارات من خلالهما ، هل عرفتم ما الفرق بين الشهيد الذي روى بدمائه ثرى الوطن ، وبين من ركب البكم وملأ فضاء الوطن صراخا ، رحم الله شهداء الوطن ، الله غالب، وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:31

إسرائيل… غطرسة لا تعرف حدودًا، وصمت عربي يشرعن العدوان

09:25

فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت

09:16

الشرع: لا نخشى الحرب لكننا اخترنا حماية الوطن

09:13

غزة: مجازر جديدة بحق المجوعين والمقاومة ترفض بقاء الاحتلال بالقطاع

09:09

أجواء حارة نسبيًا في أغلب المناطق الخميس والجمعة

20:46

فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

20:44

على العهد … حين يروي الوطن حكايته في وجه قائده

20:43

العجارمة يرعى حفل تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج الشباب الأن _ الأردن

20:41

جوزيف عطية في جرش… صوت بيروت يصدح في سماء الأردن!

20:40

فرقة جدل رجعت!

20:38

ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

20:30

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

وفيات
وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025