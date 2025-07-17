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فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت

30 ثانية ago
فاجعة تهز العراق.. مقتل 50 شخصا إثر حريق ضخم في الكوت

وطنا اليوم:أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد، الذي أسفر عن نحو 50 قتيلا.
وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في منشور عبر صفحته في فيسبوك “فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وطفل” في الحريق، وأكد أن “السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، وكل من له علاقة”.
وأضاف أن “الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية”.
وأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق في “هايبر ماركت الكورنيش”.
وكانت مصادر محلية قد قالت إنّ فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الجثث المتفحمة من داخل المبنى.
وأشارت إلى أنّ السلطات المحلية فرضت رقابة مشددة على موقع الحريق، ومنعت التصوير أو الاقتراب من المكان أثناء عمليات البحث عن مفقودين داخل المبنى.
من جانبها، أعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، حالة الاستنفار للتعامل مع الحريق الضخم.
وأكدت القيادة أنّ جهود فرق الإنقاذ مستمرة، وأنّ عمليات إخماد الحريق ما زالت متواصلة.


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