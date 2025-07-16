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فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

ساعة واحدة ago
فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

قال تعالى “يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ”

وطنا اليوم:يتقدم كافة الأهل الأحبة والأصدقاء بأسمى وأصدق آيات التهنئة والتبريك من عطوفه الاخ “مشهور عبدالسلام القطيشات”
بمناسبة تخرج ابنته” فداء مشهور القطيشات ” من جامعة العلوم التطبيقية الخاصة تخصص العلوم السياسية بتقدير امتياز.

متمنين لها دوام التقدم والنجاح لخدمة أردن الخير والعطاء تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

” الف الف مبروك “


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