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نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

ساعتين ago
نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

وطنا اليوم:صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، نظام التكايا والزوايا.
وينص النظام على إنشاء مجلس يسمى “مجلس التكايا والزوايا والطرق الصوفية” يتكون من 7 أشخاص من أعضاء الطرق الصوفية المعترف بها رسميًا.
وفسر النظام الزوايا بانها المكان الذي يخصص لذكر الله تعالى وعبادته.
أما التكايا فهي المكان الذي يوقف او يخصص لتقديم وجبات الطعام للفقراء والمحتاجين.
وعرف النظام الطريقة الصوفية بأنها سبيل لتزكية النفس وتطهيرها ومجاهدتها عن طريق الذكر وفق الكتاب والسنة.
ويحظر النظام عمل التكايا والزوايا غير الحاصلة على ترخيص، كما تشكل بموجبه لجنة لذلك وسجل للطرق الصوفية المعترف بها في المملكة.

وتاليًا نص النظام اضغط هنا


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