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القوات المسلحة تجلي الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى

3 ساعات ago
القوات المسلحة تجلي الدفعة السابعة من أطفال غزة المرضى

وطنا اليوم:أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأربعاء، الدفعة السابعة من الأطفال المرضى في قطاع غزة، والتي ضمّت 35 طفلاً برفقة 72 مرافقاً من ذويهم، لتلقي العلاج في المستشفيات الأردنية، ضمن مبادرة “الممر الطبي الأردني”، التي تنفذ بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وتعد هذه الدفعة الأكبر من حيث أعداد المرضى الذين تم إجلاؤهم منذ انطلاق المبادرة في شهر آذار الماضي بتوجيهات ملكية، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي إلى 112 طفلاً، برفقة 241 مرافقاً من ذويهم.
وجرت عملية الإجلاء الطبي وفق أعلى درجات التنسيق والرعاية الطبية، حيث تم نقل المرضى ومرافقيهم براً عبر جسر الملك الحسين ضمن إجراءات محكمة وبإشراف الفرق المختصة.
وتواصل القوات المسلحة بالتعاون مع الجهات المعنية، جهودها لإجلاء المزيد من الأطفال المرضى من قطاع غزة، بالرغم من مختلف التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه عمليات الإجلاء.


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