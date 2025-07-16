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94 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

16 يوليو 2025
94 شهيدا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 94 فلسطينيا وإصابة 252 آخرين خلال 24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى أن العديد من الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
وأشارت الى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للعدوان إلى 58573 شهيدا و139607 مصابين منذ السابع من تشرين الأول 2023.


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