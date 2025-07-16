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وزير الخارجية القطري يلتقي ترامب لبحث مفاوضات غزة

16 يوليو 2025
وزير الخارجية القطري يلتقي ترامب لبحث مفاوضات غزة

وطنا اليوم:قال موقع أكسيوس الإخباري، على منصة (إكس) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، لبحث المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ 6 تموز، حيث يناقشون اقتراحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن إطلاق سراح محتجزين على مراحل وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الصراع.
وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط الأحد إنّه “متفائل” بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.
ويعمل الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون على التوصل إلى اتفاق رغم وجود فجوة بين إسرائيل وحماس بشأن حدوث انسحاب إسرائيلي من القطاع في نهاية المطاف.


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