فيلادلفيا تستحدث بكالوريوس سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية

وطنا اليوم:أعلنت جامعة فيلادلفيا عن موافقة مجلس التعليم العالي على استحداث برنامج بكالوريوس سلاسل التزويد والإدارة اللوجستية الرقمية ضمن كلية الأعمال، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في قطاع الأعمال وتعزيز جاهزية الخريجين لسوق العمل المحلي والإقليمي

ويأتي استحداث البرنامج تلبيةً للحاجة المتنامية إلى كفاءات متخصصة في إدارة سلاسل التوريد والعمليات اللوجستية، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي أثّرت على استقرار سلاسل الإمداد، مثل جائحة كوفيد-19 والتغيرات الجيوسياسية.

و قال عميد كلية الأعمال في جامعة فيلادلفيا الدكتور محمد الصمادي إن استحداث هذا البرنامج يأتي ضمن رؤية الكلية لتقديم تعليم عصري يدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات الرقمية الحديثة، لتخريج طلبة يمتلكون المهارات التحليلية والتقنية اللازمة لإدارة سلاسل التزويد بكفاءة عالية، باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات.

وأضاف الصمادي أن البرنامج صمم بعناية ليتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويمنح الطلبة فرصًا واسعة للتدريب العملي والتفاعل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن التخصص سيكون منصة لإطلاق مشاريع ريادية في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية.

ويغطي البرنامج مجالات متعددة منها: إدارة المخزون والمشتريات والنقل، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة سلاسل التزويد والعمليات اللوجستية، اللوجستيات الإنسانية، وسلاسل التزويد العالمية، مما يجعله من أكثر التخصصات تكاملاً وحداثة في المنطقة.

ومن المتوقع بدء قبول الطلبة الراغبين في التميز والانخراط في عالم الأعمال الرقمي — الذي يشكّل بوابة نحو مستقبل مهني واعد — فور الانتهاء من إجراءات الاعتماد الخاص للبرنامج