بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية

16 يوليو 2025
وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية

وطنا اليوم:بدأت فرق الإطفاء الأردنية، اليوم، بالعودة إلى أرض الوطن، بعد تنفيذها مهمة إنسانية بطولية في الجمهورية العربية السورية، شاركت خلالها في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من محافظة اللاذقية بالساحل السوري.
وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، امس الثلاثاء، السيطرة الكاملة على حرائق محافظة اللاذقية بعد 12 يوما من العمل المتواصل.
وتقدّم الصالح بمنشور عبر منصة “إكس” بجزيل الشكر والامتنان لرجال الدفاع المدني وأفواج الإطفاء السوريين.
كما عبّر الصالح عن شكره للأردن وتركيا، وقطر والعراق، ولبنان، ولكل المتطوعين والجهات الحكومية التي شاركت هذه المعركة الصعبة.
“هذه نهاية مرحلة الاستجابة العاجلة، وبداية مرحلة لا تقل أهمية حماية الغابات المتبقية واستعادة ما دمرته النيران” وفق الصالح.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

20:44

على العهد … حين يروي الوطن حكايته في وجه قائده

20:43

العجارمة يرعى حفل تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج الشباب الأن _ الأردن

20:41

جوزيف عطية في جرش… صوت بيروت يصدح في سماء الأردن!

20:40

فرقة جدل رجعت!

20:38

ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

20:30

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

20:27

دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء بعد تدخل تل ابيب ضد دمشق

20:21

نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

19:47

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

19:42

جامعة آل البيت… وعين الحقيقة..!

19:39

سر غياب تيسير فهمي 13 عاما عن التمثيل

وفيات
وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025