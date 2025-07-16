وزير الطوارئ السوري يشكر الأردن ويعلن السيطرة على حرائق اللاذقية

وطنا اليوم:بدأت فرق الإطفاء الأردنية، اليوم، بالعودة إلى أرض الوطن، بعد تنفيذها مهمة إنسانية بطولية في الجمهورية العربية السورية، شاركت خلالها في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

وأعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سوريا رائد الصالح، امس الثلاثاء، السيطرة الكاملة على حرائق محافظة اللاذقية بعد 12 يوما من العمل المتواصل.

وتقدّم الصالح بمنشور عبر منصة “إكس” بجزيل الشكر والامتنان لرجال الدفاع المدني وأفواج الإطفاء السوريين.

كما عبّر الصالح عن شكره للأردن وتركيا، وقطر والعراق، ولبنان، ولكل المتطوعين والجهات الحكومية التي شاركت هذه المعركة الصعبة.

“هذه نهاية مرحلة الاستجابة العاجلة، وبداية مرحلة لا تقل أهمية حماية الغابات المتبقية واستعادة ما دمرته النيران” وفق الصالح.